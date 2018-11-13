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Türkiye’nin en büyük hayvancılık işletmesi konkordato ilan etti

Saray Halı Yönetim Kurulu Başkanı Necati Kurmel yanlış hayvancılık politikaları nedeniyle hayvancılığın yapılamaz duruma geldiğini belirterek konkordato ile ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin en büyük hayvancılık işletmesi konkordato ilan etti
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