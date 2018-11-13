Türkiye’nin en büyük hayvancılık işletmesi konkordato ilan etti
Saray Halı Yönetim Kurulu Başkanı Necati Kurmel yanlış hayvancılık politikaları nedeniyle hayvancılığın yapılamaz duruma geldiğini belirterek konkordato ile ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu.
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