Türkiye’nin en itibarlı markası 7. kez KOÇ oldu

Türkiye’nin en itibarlı markası üst üste 7 kez Koç Holding oldu. İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın yeni sonuçları açıklandı. Araştırmanın raporlaması ve denetimi Yıldız Teknik Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce yapıldı. Araştırmaya göre, Türkiye’nin en itibarlı markası 7. kez üst üste Koç Holding olurken, 2. sırada Arçelik, 3. sırada ise Ülker yer aldı.

Araştırma, 1 Şubat ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında 20 farklı sektörde, CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile 5000 kişi aranarak Türkiye çapında gerçekleştirildi. Türkiye geneli harici 20 farklı sektör mercek altına alınarak yapılan araştırmanın saha verileri, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü başkanlığındaki Dr. Ömer Bilen ve Dr. Reşit Çelik’den oluşan Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetlendi ve rapor haline getirildi. Araştırmada; aralarında holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörlerindeki şirketlerin itibarı ölçümlendi. 5000 kişi ile Türkiye örneklemi kabul edilen 26 ilde yaklaşık 80 bin dakikalık telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen araştırma, yine çarpıcı sonuçlar verdi.

Türkiye İtibar Endeksi İcra Kurulu ve İtibar Group Başkanı Ertan Acar, “İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Çünkü şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı onların itibarlarıdır. İşte bu fikirden yola çıkarak ülkemizde lokomotif sektör olarak adlandırılabilecek 20 ayrı sektörü belirledik ve bu sektörlerde 7 yıldır olduğu gibi yine en çok tanınan şirketlerin kamuoyundaki itibarını ölçtük” dedi.

Ödül töreni temmuzda

Acar, Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması birincileri ile geçtiğimiz aylarda açıklanan Bursa İtibar Endeksi 2017 Araştırması birincilerinin, Temmuz ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda düzenlenecek tören ile ödüllerini alacağını söyledi.

İtibar ve algı yönetimi konusunda yol haritası

İtibar ve algı yönetiminin iletişim alanında günümüzdeki en stratejik konular olduğuna değinen Acar şunları söyledi: “Sağlıklı veriye ulaşmak marka ve kurumlarımız için büyük önem taşıyor. İtibar ve algı yönetimi konusundaki alınacak aksiyonları planlamak ve yapılan iletişim yatırımlarının etkisini ölçümlemek adına birçok farklı itibar ve algı modelleri geliştirildi. Türkiye İtibar Endeksi'nde uygulanan, İtibar Akademisi’nin ‘Türkiye İtibar Endeksi-Rep İtibar modeli’, ülkemizin kültür ve değerleri dikkate alınarak geliştirilmiş, yeni ve farklı bir modeldir. Model, ilk çıktığından bu yana gelişmiş, bugün tüm dünyada uygulanmakta olan algı araştırmalarında ölçümlenen 'aktivizm' kavramını, ülke insanımızın değer yargıları da dikkate alınarak ‘gönüldaşlık’ ekseninde ölçümlemekte. Bu parametre, markaya bağlılık ve markanın elçisi olma kavramlarını, birbirinden bağımsız değerlendiren bir yaklaşım” diye konuştu.

Türkiye'nin değer yargıları dikkate alınarak yapıldı

Ertan Acar, araştırmanın tüm dünyada uygulanan bir metodla hazırlandığını kaydederek, yalnız modelin Türkiye'nin değer yargıları dikkate alınarak hazırlandığını kaydetti.

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