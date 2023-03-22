'Türkiye'nin en teknolojik markaları' belli oldu
NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile dördüncü kez düzenlenen ve Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey’de bu yılın listesi açıklandı.
Her yıl olduğu gibi markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü.
Teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getiren organizasyonun ödül töreni 20 Mart 2023 Pazartesi günü, gerçekleştirildi. Törende 41 farklı kategoride ödül verildi.
Tech Brands Turkey’de kazananlar, NielsenIQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen dijital anket yöntemi ile tespit edildi.
NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirleyen araştırmanın; Aralık 2022’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, A-B-C1-C2 SES, 1000 kişi ile) hayata geçirildiğini ifade etti. Serenli, “Araştırmamız kapsamında tüketicilere, 41 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istedik.” dedi.
Tech Brands Turkey 2023’te kazananlar şu şekilde:
Arçelik Türkiye'nin En Teknolojik Markası
Arçelik Beyaz Eşya
Arçelik Klima
Shell Akaryakıt
Forum Alışveriş Merkezi
Mutlu Akü Araç Aküsü
Avis Araç Kiralama
Lassa Araç Lastiği
Ziraat Bankası Banka
Ziraat Bankası Mobil Banka
E-Bebek Bebek Bakım Ürünleri
Casper Bilgisayar
Kiğılı Erkek Giyim
IKEA Ev Dekorasyon
Taç Ev Tekstili
Cif Ev Temizlik Malzemeleri
Pronet Güvenlik Sistemleri
Sabiha Gökçen Havalimanı
THY Hava Yolu
Burger King Hızlı Servis Restoranı/Hamburger
Dominos Hızlı Servis Restoranı/Pizza
Penti İç Giyim
Yurtiçi Kargo Kargo
Zara Kadın Giyim
Gratis Kişisel Bakım
Baymak Kombi
Arzum Küçük Ev Aletleri
Getir Market Ürünleri Online/Mobil Sipariş
İstikbal Mobilya
Honda Motosiklet
sahibinden.com Online Alışveriş/İlan
Trendyol Online Alışveriş/Moda
Ford Otomotiv Üreticisi/Ticari
Acıbadem Sağlık Kurumu
AXA Sigorta
Adidas Spor Giyim
Teknosa Teknoloji Marketi
Türk Telekom Telekomünikasyon
Etstur Tur Operatörü
Yataş Bedding Yatak
YemekSepeti Yemek Online/Mobil Sipariş
Migros Zincir Market