Türkiye’nin enerji ve çevre teknolojileri fuarı Ankara’da açıldı

CNR Holding tarafından, çevre teknolojileri ve şehircilik alanında, Avrasya’nın en büyük fuarı olarak düzenlenen ENTECH - Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı & Kongresi’ni Ankara’da açıldı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliği ile gerçekleşen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın da ziyaret ettiği fuarda yeni nesil şehirlerden güneş enerjisi depolayan banklara, atıklardan enerji üretebilen tesisten geri dönüşümlü battaniyeye kadar çok sayıda ürün sergileniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından geliştirilen ve pet şişelerden imal edilen battaniyeler, üniversitenin tüm yurtlarındaki öğrenciler tarafından kullanılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından da desteklenen fuarda, enerji, katı atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, yenilebilir enerji ve teknolojileri, kentsel çevre temizlik araçları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ürün sergiliyor.

ENTECH Fuarı’nda en yeni teknoloji ve hizmetleri ile yer alacak firmalar, kamu kuruluşu yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri, KOBİ ve özel sektör karar vericileri, çevre teknolojileri araç ve ekipman üreticileri, sanayiciler, organize sanayi bölgesi yetkilileri ile iletişim kurarak kendilerine yeni ticaret ağları oluşturuyor.

“ENTECH Fuarı’nı yaşanabilir gelecek için hayata geçiriyoruz”

Özellikle son yüzyılda yaşanan iklim değişikliğinin önüne geçmek için yapılması gereken çevre yatırımları, devletlerin en önemli gündemini oluşturduğunu dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “ Aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke, yaşanabilir gelecek için enerji, çevre teknolojileri, geri dönüşüm ve sıfır atık alanında önemli AR-GE yatırımları gerçekleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yönetim politikalarına da yön vermeye başlayan çevre teknolojileri ve sıfır atık uygulamaları için, özel sektörün en büyük temsilcileri de çok önemli projelere imza atıyor. Bu sorumluluğu, fuarcılık alanında da CNR Holding üstlendi. Yaşanabilir gelecek sağlamak için hayata geçirdiğimiz ENTECH Fuarı, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olan temiz geleceğin ipuçlarını veren, sektörün en prestijli platformu olmuştur” dedi.

“Enerjide dışa bağımlılığımızın önüne geçebiliriz”

Enerji alanında Türkiye’nin dışa bağımlılığının önüne geçmenin çok önemli olduğunu dile getiren Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu, “Sürdürülebilir enerji alanında yapılacak yatırımlar ile ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığının önüne geçebiliriz. Yatırım birliği olarak, biokütle enerji yatırımlarına çok önem vermekteyiz ve önemli projelere imza atmaktayız. Bu alanda kamu kuruluşlarının da ciddi yatırımları var. Temiz enerji konusuna sosyal sorumluluk projesi olarak yaklaşmak çok önemlidir. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’e, bu vesile ile çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje hayata geçirmiş” dedi.

“Sıfır atık projesinin uygulandığı ilk ilçeyiz”

Kızılcıhamam’ın, Türkiye’de sıfır atık alanında ilk pilot şehir ilçe olduğunu söyleyen Kızılcıhamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde ilk sıfır atık projesi ilçemizde hayata geçirildi. Bu alandaki ilk uygulamalar da yine bizim ilçemizde hayata geçiriliyor. Türkiye için çok önemli olan bu alanda çıkardıkları bu güzel proje için CNR Holding’e çok teşekkür ediyorum. Bu fuar bizlerin ufkunu açmasını sağlıyor” dedi.

Sıfır Atık Kongresi geleceğe ışık tutacak

23-26 Kasım tarihleri arasında, ENTECH – Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı ile eş zamanlı hayata geçirilecek olan Sıfır Atık Kongresi, kendini temiz çevre ve gelecek için adamış, dünyanın en önemli akademisyenlerine ev sahipliği yapacak.

ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan ENTECH Sıfır Atık Kongresi’ni, bürokratlar, akademisyenler, çevre dernekleri ve öğrenciler takip edecek. ENTECH Sıfır Atık Kongresi’ne yabancı akademisyenlerin yanı sıra Türkiye’nin çevre ve sıfır atık üzerine yetiştirdiği en önemli akademisyenler de konuşmacı olarak katılacak. Sıfır Atık Kongresi, sektörün geleceğine de ışık tutacak.