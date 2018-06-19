Türkiye’nin ilk metro ihracatı Haziran sonunda yola çıkıyor

19 Haziran 2018

Ayfer İLHAN

ANKARA-Yerli üretici Bozankaya, Siemens Mobility konsorsiyumuyla birlikte 2016 yılında kazandığı Tayland Metrosu Green Line Metro ihalesi için Ankara’da ürettiği metroları üretim bandından indirdi. İlk metro ihracatı ise Haziran ayı sonunda başlayacak.

Türkiye’den ilk metro ihracatı için düzenlenen törene, Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri Şirketi’nin (BTS) üst düzey yöneticileri ve Siemens Mobility üst düzey yetkilileri katıldı.

Tayland’ın Green Line Metro ihalesi 2016 yılında düzenlenmiş ve Siemens Mobility Bozankaya konsorsiyumu kazanmıştı. Aradan geçen 25 ayda ihale kapsamındaki ilk metro aracının üretimi tamamlandı. İlk aracın üretim bandından indirilmesine ilişkin törende konuşan Bozankaya A.Ş. kurucusu ve sahibi Murat Bozankaya, firma olarak uluslararası projelerde Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduklarını söyledi.

Aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin ilk metro ihracatını gerçekleştirmenin de ayrı bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen murat Bozankaya, “Bu projeyle birlikte Türkiye’nin ihracatına doğrudan katkıda bulunduğumuz için de çok mutluyuz. Türkiye’nin dost ülkesi Tayland’da ulaşım projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Bu projeyi tamamladıktan sonra Mavi Hat Metro Projesi için üretime başlayacaklarını dile getiren Bozankaya, bu proje ile birlikte 40 milyon Avro’dan fazla döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaklarını anlattı.

Green Line Metro projesinin Türkiye’den Tayland’a bugüne kadar yapılan en büyük ihracat olacağına değinen Murat Bozankaya, Türkiye’nin en büyük ve en modern raylı ulaşım sistemleri üretim merkezine 50 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptıklarını bildirdi.

Araçların iç tasarımını, Siemens’in Bangkok’ta kendini ispatlamış tasarımına bağlı kalarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozankaya, şu bilgileri verdi:

“Cer sistemi ve boji gibi komponentlerin Siemens tarafından sağlandığı projede, Bozankaya, şasi üretiminden statik devreye alma işlemlerine kadar tüm üretimi üstleniyor.”

Ağırlığı 140 ton olan metro treninin Haziran ayı sonunda Ankara’daki fabrikadan yola çıkacağını belirten Murat Bozankaya, bunun Borusan-Gemlik limanından gemiye yüklenerek 6 hafta sonra Laem Chabang limanına ulaşacağını ifade etti.

Bozankaya, Green Line Metro hattındaki test sürüşleri de dahil olmak üzere Bangkok’taki tüm testler tamamlandığında Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri Şirketi’nin (BTS) “kullanıma hazır” raporunun Aralık 2018’de verilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Green Line 68 km uzunluğunda

Bozankaya’nın Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyumla yüklenici olduğu Tayland’ın başkenti Bangkok için yapılan Green Line Projesi, 68.25 kilometre hat uzunluğu ve bu hat üzerinde yer alacak 59 metro istasyonundan oluşacak. Bu hatta hizmet verecek olan 22 trenin her biri 4 metro aracından oluşacak. Tek seferde bin 572 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan metroların son teslimatı 2019 yılı içinde olacak. Bozankaya, bu projenin ardından Bangkok’taki ikinci bir müşteriye 105 metro treni teslimatı için tekrar Siemens Mobility ile işbirliğine gidecek.