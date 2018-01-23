Türkiye’nin ilk rüzgâr türbin bakım gemisi teslim edildi

23 Ocak 2018

Barış SEDEF

Gemicilik sektöründe katma değerli üretimlerle küresel rekabette ön plana çıkan Türk tersaneleri, yeni bir ilke daha imza attı. Türkiye’de ilk defa Cemre Tersanesi tarafından üretilen ‘Esvagt Mercator’ adlı rüzgâr türbin bakım gemisi sektörün öncü firmalarından Danimarkalı Esvagt firmasına teslim edildi.

Cemre Tersanesi Proje Koordinatörü Samet Cırlak, geminin yaklaşık 20 milyon euro yatırımla inşa edildiğini belirterek “Bizim için en önemlisi, yaptığımız projelerde müşterilerimizin memnun kalması ve yeni projelerin gelmesi” dedi.

Özel maksatlı gemilerin inşasında Avrupa’da faaliyet gösteren birçok firmanın dikkatini çeken Türkiye, rüzgâr türbin bakım-destek gemilerinin inşasında iddialı olmayı hedefliyor. İlki Cemre Tersanesi tarafından inşa edilen NB48 Esvagt Mercator rüzgar türbin gemisinin offshore alanında yapımını gerçekleştirdikleri ikinci büyük proje olduğunu anlatan Cemre Tersanesi Proje Koordinatörü Samet Cırlak, projenin 2015 Kasım ayında imzalandığını, ilk 8 aylık sürecin temel ve detay tasarım fazı olarak ilerlediğini söyledi.

Üretime 8’inci aydan sonra başladıklarını anlatan Cırlak, “Proje 22 ayda tamamlandı. Bu tarz katma değeri yüksek olan gemiler için bu süre kısaltılmış bir süredir. Ekipman tedariki ve inşa süresi ise 14 ay olarak gerçekleşti” dedi. İnşa edilen geminin 22 tekniker kapasiteli olduğunu belirten Cırlak, ”Gemi içerisinde çalışanlar için sosyal alanlar sağlandı. Sinema salonları, toplantı odaları ve daha birçok donanım yer alıyor” şeklinde konuştu.

Gemide 3 adet özel amaçlı botlarla personel taşıması ve yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini ifade eden Cırlak, “Ayrıca gemide 2 adet güverte kreyni mevcut. Biri limanda kullanılırken diğeri ise açık denizde malzemelerin elleçlenmesinde kullanılıyor. Geminin açık denizlerde sabit kalması amacıyla DP-2 klas sistem ile donatılmıştır. DP-2 sistem gereği 2 adet baş itici ve 2 adet ise azimut pervanesi bulunuyor böylece türbin bakımı ile ilgili işlemler olumsuz hava şartlarından etkilenmeden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor” diye konuştu.

Toplam 20 milyon euroya inşa edildi

Danimarkalı Esvagt firmasının Belwind 1 (Belçika) Rüzgar Türbini Tarlası’nda, MHI Vestas firması için üstelendiği destek hizmetini NB48 Esvagt Mercator gemisi ile devam edeceğini anlatan Cırlak, “Esvagt Mercator kompakt yapısı itibariyle seri olmasının yanı sıra enerji verimliliği açısından da dikkat çekiyor” dedi.

Esvagt Mercator gemisinin yaklaşık 20 milyon euro yatırımla inşa edildiğini anlatan Cırlak, “Bizim için en önemli etken yaptığımız projelerde müşterilerimizin memnun kalması ve yeni projelerin gelmesi” dedi.

Bunun yanısıra Cemre Tersanesi’nin inşa etmekte olduğu bir diğer projenin olan NB53 MPV Çok Amaçlı Destek gemisinin hem offshore hem rüzgâr türbini destek görevlerini birlikte gerçekleştire bildiğini anlatan Cırlak,”Bu gemi de Esvagt / Danimarka için inşa ediliyor” dedi.

NB48 ve NB53 ile yakalanan başarının aynı kategoride yer alan NB57 projesini getirdiğini belirten Cırlak, ”NB57” inşa numarası ile Fransız müşterimiz LDA için yapımına devam ettiğimiz rüzgâr türbin bakım ve servis gemisi Esvagt Mercator’e kıyasla daha hacimli özellikler taşıyor. LDA’in DONG için çalıştıracağı yüksek teknolojili servis sistemleri ihtiva eden ve 66 tekniker kapasiteli geminin toplam maliyetinin ise 40 milyon euro civarında olacağını öngörüyoruz” dedi.

İnşa edilen gemide ayrıca helikopter güvertesi ile 3 boyutlu kreynin yer aldığını anlatan Cırlak, 3 boyutlu kreynin en önemli özelliğinin ise malzeme elleçlerken kötü deniz koşullarında hareketleri sıfırlamak olduğunu söyledi. Mevcut sözleşmeyi 2017 Ocak ayında imzalandıklarınıve inşa süreçlerinin yüzde 30’luk kısmının tamamlandığını belirten Cırlak, projeyi 2018’in sonunda teslim etmeyi planladıklarını kaydetti. Cırlak, yüksek teknolojili yan sanayi ürünlerini yurt içinde temin edemediklerini ve gemi yan sanayisinde bu alanda ciddi bir boşluk olduğunu ifade etti. NB 57 projesinde NB 48’den farklı olarak ilk defa ‘Orta Devirli

Jeneratörlerde Değişken Hız Uygulaması’ ile enerji verimliliği sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Cırlak, “Geminin yakıt tüketimi göz önüne alındığında, gemi değişken hızlarda çalışabilen jeneratörler ile donatılmıştır. Buradaki amaç enerji verimliliğini sağlamak. Yüksek devirli makinelerde enerji konusunda tüketim değerinin ortalama yüzde 20-30 daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orta devire geçince enerji verimliliği konusunda avantaj elde ediyorsunuz. Bunu da ilk defa NB57’de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Orta devirli değişken hız jeneratörleri ile ilgili testlerin başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Cırlak, “Değişken devirli jeneratörleri orta devirli makine grubuna indirerek bu alanda ürün yelpazesinin çeşitlenmesine de katkı sağlıyoruz. Bu da dünyada ilk olacak ve bunu icra eden ilk Türk firması olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

Cırlak, bu segmentte saygın bir marka olup yeni siparişler almak için yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi inşa ediliyor

2017’de 10 yeni inşa projesi imzaladıklarını anlatan Cırlak, ayrıca 7 bin 500 metreküplük dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi ile ilgili inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Projenin 2019’da bitmesini öngördüklerini ifade eden Cırlak, “Cemre Tersanesi olarak her şartta yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız her özel maksatlı gemide Ar-Ge çalışması yapıyoruz” dedi. Toplamda 150 bin metrekarelik alanda faaliyetlerinde devam ettiklerini ifade eden Cırlak, Cemre Tersanesi olarak Kuzey Avrupa ülkelerine mühendislik hizmeti Vermeyi de hedeflediklerini söyledi. Böylece hizmet ihracatı da yaparak ekonomik katma değeri artırmayı amaçladıklarını belirten Cırlak, “Projelerin özel amaçlı olması mühendislik hizmetlerinin de özel olmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu. Yeni projelere bağlı olarak personel sayılarında da artış gerçekleştiğini anlatan Cırlak, tersane bünyesinde bin 500 kişiye istihdam sağlandığını, özellikle genç mühendislerin yetiştirilmesi konusuna çok önem verdiklerini ifade etti.





