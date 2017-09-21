TurkNet AKN’siz internete geçti

21 Eylül 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - TurkNet, Türkiye’nin her yerindeki abonelerinin Adil Kullanım Noktalarını kaldırıyor. TurkNet'in, AKN’siz internet dönemi TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler ve Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş’un katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda verilen bilgiye göre kullanıcılar internetlerini "Ay sonu yaklaşıyor, kotam yetmeyecek" derdi olmadan, diğer mevcut paket ücretleriyle aynı olarak kullanabilecekler.

Zaten mevcut paketlerinin kotasının yüksek olduğunu kaydeden TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, "Önce taahhüdü kaldırarak kullanıcılara seçme ve memnun kalmadığında hizmetini değiştirme şansı sunmaya başladık. Şimdi de tüm Türkiye’deki müşterilerimizi ve TurkNet’e yeni gelecek herkesi AKN’siz internetle buluşturuyoruz. TurkNet’liler artık AKN hız sınırlamasına takılmayacak" şeklinde konuştu.

Çelebiler, ayda 59,99 TL fiyattan kullanıma sunulan paketlerle ilgili olarak, herkesin hız, limit, kota düşünmeden gönül rahatlığıyla internet hizmetlerinden yararlanması misyonuyla hareket ettiklerini söyledi. TurkNet Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş ise, “35 Mbps ile eş zamanlı yedi tane HD kalitesinde film izlenebilir. Pratik olarak evde çocuklar internette oynarken, ebeveynler ayrı ayrı film izleyebilir, eve gelen misafirler cep telefonlarıyla sosyal medyada gezinebilir, bu sırada da bir uygulama güncellenebiliyor olabilir” diye konuştu.

Kota kullanımı diğer ülkelere göre fazla değil

Türkiye'de internet kotası kullanımı geçtiğimiz yıllara göre anlamlı bir şekilde arttı. Uzun yıllardır planlı yatırımlarla büyüyen altyapılar da bu artışı kolayca destekledi. Ancak Türkiye'de internet kullanımının son yıllarda diğer ülkelere göre abartıldığı gibi bir yanılgı olduğundan bahseden Çelebiler, Türkiye'de 76 GB kullanılan internet kotasının yanında diğer ülkelerden de örnekler verdi. İngiltere 133 GB kullanım yaparken ABD'de kota kullanımı 190 GB.