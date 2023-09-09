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Türkşeker 612 Taşkömürü 2 bin kişi alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu eleman almaya hazırlanıyor. Türkşeker bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi (her yıl 6 ay süre ile) alımı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu eleman almaya hazırlanıyor. Türkşeker bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi (her yıl 6 ay süre ile) alımı gerçekleştirilecek.

Tİşçi adaylarında aranan şartlar 11 Eylül'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular, aynı internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu da ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacak. Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.