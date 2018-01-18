Turkuaz Seramik, Ar-Ge merkezini faaliyete geçirdi

18 Ocak 2018

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Seramik sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelen Turkuaz Seramik, seramik sağlık gereçleri pazarına 60'dan fazla ülkeye özel üretimlerini ihraç ediyor. Yüksek katma değerli ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi stratejisini benimseyen firma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Ar-Ge Merkezi unvanını ve belgesini almaya hak kazandı. Firma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 776'ncı, Kayseri'nin 9'uncu Ar-Ge Merkezi oldu.

Ar-Ge ve inovasyonun günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirten Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, "Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer alıyor. Firma olarak beklentimiz yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemize ve ekonomimize katma değer yaratacak. Bu kapsamda uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesini istiyoruz. Çeyrek asırlık bilgi birikimimizi bilimsel araştırma metotlarıyla birleştirerek seramik sektöründe ve özellikle de ileri teknoloji alanlarında ülkemizin gururu olacak büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.Yapacağımız Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon faaliyetlerimizle global dünyada ülkemizin markalaşmasına katkıda bulunmanın yanında edinilen know-how gücümüze güç katacak. Turkuaz Ar-Ge'nin firmamıza, Kayseri'mize ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamasını diliyorum. Ar-Ge Merkezimizin kurulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.