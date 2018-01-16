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TUSAŞ, MMT Holding ile ortak şirket kuracak

TUSAŞ ve MMT Holding ortak girişim şirketi kuracaklar. Şirket, havacılık, uzay savunma ve telekomünikasyon alanlarında müşterek çözümler geliştirecek.

TUSAŞ, MMT Holding ile ortak şirket kuracak
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TUSAŞ ve MMT Holding, CTech çatısı altında bir ortak girişim şirketi oluşturmak üzere Rekabet Kuruluna başvurdu.

Buna göre TUSAŞ, MMT'ye ait bir kısım CTech şirketi hissesi satın alacak. 

Ortak girişim; havacılık, uzay savunma ve telekomünikasyon alanlarında müşterek çözümler geliştirecek, ayrıca üretim, modernizasyon ve sistem entegrasyonu alanlarında faaliyet gösterecek.

TUSAŞ MMT Holding CTech savunma

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