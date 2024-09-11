TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında işbirliği protokolü

ASPİLSAN'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında iki kurum arasında teknoloji transferi, ortak AR-GE çalışmaları ve üretim süreçlerini kapsayan geniş işbirliği alanları hedefleniyor.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, dünyada uzay alanında söz sahibi olan az sayıda ülke bulunduğunu ifade etti.

Kuzu, uzay alanında da milliliğin ön plana çıkarıldığını ve dışa bağlılığın azaltıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Adım adım savunma ve uzay alanında milli projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Batarya da en önemli konularımızdan biri. Batarya üretimi konusunda attığımız adımların kıymetini ilerleyen zamanlarda çok daha iyi anlayacağız. Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacağız. Yerli ve milli batarya üretimi kapsamında gerçekleşen bu işbirliğini kıymetli buluyor, tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum."

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de işbirliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini sağlamlaştıracak dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kurarak 2022 yılında seri üretime başladıklarını aktaran Özdemir, "Havacılık, deniz altı bataryaları gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda yaptığımız çalışmalarla sektörde öncü konumdayız. Şimdi ise ülkemizin uzay misyonu kapsamında TUSAŞ ile önemli bir işbirliği protokolüne imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu protokol kapsamında, uzay sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasındaki önemli işbirliğinin, Türkiye'nin uzay bataryaları konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldıracağını ve yüksek teknoloji ürün ihracatına katkıda bulunacağını belirtti.

Protokol kapsamında TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'nin, uzay sistemleri için özel tasarlanmış batarya teknolojilerinin geliştirilmesinin üzerinde çalışacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, bataryaların yüksek dayanıklılık, enerji yoğunluğu ve güvenilirlik gibi özelliklere sahip olması hedefleniyor. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak AR-GE çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek. Bu işbirliği ile geliştirilecek bataryalar, Türkiye’nin gelecekteki uzay misyonlarında kullanılmak üzere üretilecek ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltacak. Ayrıca, işbirliği sürecinde ortaya çıkacak teknolojik kazanımlar, sadece uzay değil, havacılık ve savunma sanayii gibi diğer kritik sektörlerde de kullanılabilecek."