Tüyap’tan 2023 yılında ülke ekonomisine büyük destek

Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, 2023 yıl sonu verilerini açıkladı. 2023 yılı içerisinde İstanbul, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, İzmir, Eskişehir ve Samsun’da ve yurt dışında toplam 47 fuar düzenleyen Tüyap Fuarcılık Grubu, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladı. Aynı zamanda sahip olduğu ve işlettiği fuar merkezlerinde yıl boyunca 16 fuara ve çeşitli organizatörlere de ev sahipliği yaptı.

Düzenlendiği illerde konaklama sektöründen yeme içmeye, alışverişten ulaşıma kadar da birçok alanda istihdam sağlayan Tüyap Fuarcılık Grubu, kültürel, sosyal, ekonomik olarak yarattığı akışla da ülke ekonomisine katkılarda bulundu.

8 şehirde ve yurt dışındaki 6 ülkede faaliyet gösteren Tüyap tarafından düzenlenen fuarlara 2 milyon 945 bin 214 iş insanı geldi. Toplam 64 ülkeden 8 bin 520 firmanın katılımcılar arasında yer aldığı fuarlarda; 9 bin 43 tescilli marka yer aldı.

Mükemmel bir yılı geride bıraktık

Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, 2023 yılının Tüyap Fuarcılık Grubu adına altın bir yıl olarak geride kaldığını söyledi. Tüyap olarak çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya devam ettiklerini belirten Öztop, “Yıl boyunca düzenlediğimiz fuarlara, yurt dışından ve içinden çok yoğun ilgi oldu. 178 ülkeden nitelikli ziyaretçiyi ağırladık, ülke ekonomisine ve ihracat hacmine önemli katkılarda bulunduk. Global oyuncu olma hedefimiz doğrultusunda Balkanlarda yatırım yaptık, dünyanın en büyük kongre ve turizm fuarlarında da ülkemizi temsil etme gururunu yaşadık. Yıl sonu hedeflerimiz ve beklentilerimiz de planlarımız doğrultusunda gerçekleşti. Aynı heyecan ve azimle 2024 yılına başlıyoruz. Bu yıl da ülkemizin markalarına güç vermeye, turizm ve fuarcılıkla ilgili uluslararası tüm platformlarda sıklıkla yer alarak, dünya fuar endüstrisi rekabeti içinde Türk fuarcılığının gücünü göstermeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Gerek iç süreçlerimizde gerekse müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde kendimizi güncel ve dijital çağa uyumlu hale getirmek için kaynaklarımızı bu doğrultuda hizalıyoruz. 2024 yılında dijital süreçlerimizi de daha da geliştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yabancı iş insanları fuarlara akın etti

Yıl içerisinde düzenlenen fuarlarda; 2 bin 707 ‘benzersiz’ kategoride 27 bine yakın çeşitli ürün sergilenirken, fuarları en çok ziyaret eden ülkeler İran, Rusya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Cezayir, Suudi Arabistan, Gürcistan, Çin, Fas, Lübnan, Irak, Almanya, Azerbaycan, Mısır, Bulgaristan, Ürdün, Libya, Özbekistan ve Tunus oldu.

2023 yılı içerinde düzenlenen 40. İstanbul Kitap Fuarı, Konya Tarım Fuarı ve Bursa Tarım Fuarı toplam ziyaretçi sayısı açısından Türkiye’nin en çok ziyaret edilen fuarlarının başında geldi. Yabancı ziyaretçilerin ise en çok katılım gösterdiği fuarlar; İstanbul Mobilya Fuarı, IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Avrasya Ambalaj Fuarı ve Plast Eurasia Fuarı olarak dikkat çekti.

Amacına ulaştıran fuarlar

Tüyap’ın fuarlarını ziyaret eden katılımcıların memnuniyet yüzdelerinde de çarpıcı sonuçlar elde edildi. 2023’de fuarlara katılanların yüzde 74’ü önümüzdeki yıl için de ‘aynı fuara katılacağını’ ifade ederken, yüzde 70’i fuar sırasında ‘amacına ulaştığını’, yüzde 88’i ise ‘doğru hedef kitleyi fuarda bulduğunu’ belirtti. ‘Önümüzdeki sene aynı fuarda olacağını’ söyleyen ziyaretçilerin oranı ise yüzde 80 olurken, yabancı iş insanlarının ‘tedarikçi bulma oranları’ yüzde 71 olarak gerçekleşti.