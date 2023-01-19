Uber Kurye, İstanbul'da faaliyete geçti
Uber, anlık paket teslimatı yapabilen "Uber Kurye" hizmetini İstanbul'da devreye aldı.
Haber Merkezi
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Uber, anlık paket teslimatı yapabilen servisi "Uber Kurye" hizmetini İstanbul'da başlattı.
Uber Kurye ile gönderilecek paketler, Uber uygulamasında belirtilen adresten teslim alınarak, iletilmek istenen adrese teslim edilecek.
Uber kullanıcıları, uygulamada bulunan ‘Paket gönder’ seçeneğine ek olarak, ‘Paket al’ seçeneğini de kullanarak belirttikleri adresten paket aldırıp teslimat adresine ulaştırabilecek.