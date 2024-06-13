ÜÇGE, 67. Uluslararası Spar Kongresi’nde yer aldı

Dünya genelindeki SPAR Partnerlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ÜÇGE, 40’ın üzerinde ülkeden gelen iş liderleriyle bir araya gelerek perakende sektöründeki çözümlerini ve mağazacılık alanındaki en son trendleri katılımcılara tanıttı.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Uluslararası Satış Müdürü Ayben Huzur " SPAR’ın çözüm ortağı olarak birlikte mağaza projelerini hayata geçiriyoruz ve bu önemli organizasyonda da bir Türk markası olarak yer almak gurur vericiydi. Kongre süresince dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey SPAR yöneticileriyle bağlantı kurma fırsatı bulduk. İş oturumları sırasında katılımcılarla birlikte küresel iş süreçlerini etkileyen ve perakende sektörünü daha da ileriye taşıyacak en son konuları ele aldık. 48 ülkede 13.900'den fazla mağazasıyla hizmet veren dünyanın en büyük perakende zincirlerinden biri olan SPAR ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizle sektörel gelişime birlikte katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ÜÇGE’nin global pazardaki rekabetçi gücünü ve müşterileriyle uzun yıllara dayanan iş birlikleri hakkında da açıklama yapan Huzur “Global pazarda 92 ülkeye ihracat yapıyoruz ve dünya devi markaların mağaza projelerini hayata geçiriyoruz. 45 kişiden oluşan ve Türkiye’de sektörün ilk ve tek AR-GE merkezine sahibiz. Rekabet gücümüzü yansıtan teknolojik ve entegre tesis yapımız, bizi meslektaşlarımızdan farklılaştırıyor. Ahşap, sac, cam, pleksi gibi birçok materyali aynı anda işleyebilen ve çok farklı perakende kategorilerine proje üretebilen bir kapasiteye sahibiz. Son yıllarda perakende sektöründe yapay zekâ uygulamaları da büyük bir hızla gelişiyor. Dijitalleşme ve online ticaretin hayatın her alanında gelişmesi ile, tüketiciler de artık daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş ve daha entegre alışveriş deneyimleri talep ediyor. Mağaza projelerinde tüketici beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya ve verilerin yorumlandığı data yönetimine yönelik, projelere entegre edilebilen IoT tabanlı dijital çözümler sunuyoruz.

Akıllı raf sistemlerinden, mağaza içi ve kasa önü yoğunluk haritalarına, sensör teknolojilerinden otomatik sipariş yönetimine kadar birçok alanda sunduğumuz çözümler, mağazalardaki verimliliği artırırken, doğru data yönetimi ve tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmasına katkı sağlıyor. Tedarikçilerimizle olan güçlü iş birliklerimiz ile perakende sektöründe fark yaratmaya devam ediyoruz. Bu yolda, teknolojik gelişmeleri tüm süreçlerimize entegre ederek ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden perakende sektörüne daha fazla değer yaratmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.