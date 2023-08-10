Uganda ve Kenya anlaşma imzaladı

Kerim ÜLKER

Nijerya’nın öncülük ettiği bazı ülkelerin demokrasi çağrısı yapmasına rağmen gelinen nokta deyim yerindeyse bölgeyi diken üstünde bırakmış durumda. Afrika’nın orta kesiminde bu süreç yaşanırken, bir yandan da bölgenin kalkınmasına yönelik projeler de devam ediyor. Bunlardan en önemlisi ise Uganda tarihinin en önemli raylı taşımacılık projesi.

8 yıl önce Çinli China Harbour Mühendislik Şirketi'nin (CHEC) üstlendiği, Uganda ve Kenya’yı bağlayan 2.2 milyar dolarlık demiryolu projesi, bu yılın başında iptal edilmişti. Çinli şirketin finansman nedeniyle vazgeçtiği Makala-Kampala demiryolu inşası projesi için Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi ile temasa geçilmişti. Afrika’da bu alanda 6 milyar dolarlık iş üstlenen Yapı Merkezi’nin alacağı proje için Uganda ve Kenya geçtiğimiz günlerde ortak karar aldı.

Afrika’da dev projeleri tamamladı

Uganda ve Kenya yönetimi, hattı hem iyileştirmek ve Kuzey Koridoru'nu Tanzanya'nın Merkez Koridoru'na karşı rekabetçi hale getirmek için ortak bir açıklamada bulundu. Hattın inşasına bu yılın sonuna kadar başlayacağını açıklayan iki ülkenin yönetimi, finansman konusunda da birlikte hareket edecek. İki ülkenin ulaştırma bakanlarının ortak imzaladığı anlaşmayla, Hint okyanusuyla bağlantılı proje için finansman için Batılı ülkelerle görüşülecek.

Proje için yıllardır Çin Eximbank dahil olmak üzere farklı kredi kuruluşlarından aradığı desteği bulamayan Uganda, Afrika'da çok sayıda demir yolu inşasını üstlenen Türk Yapı Merkezi'yle temas kurmuştu. Yapı Merkezi, Tanzanya’da 2 milyar dolarlık 202 kilometre uzunluğundaki Darüsselam-Morogor, 1.9 milyar dolarlık 409 kilometre uzunluğundaki Morogor-Makutupora, Etiyopya’da 1.7 milyar dolarlık 390 kilometre uzunluğundaki AwashKombolcha–Hara Gebaya gibi dev projeleri üstlenmişti.