Ülker, 56 ürünüyle Kurban Bayramı’na hazır

Türk toplumunun ortak hafızasında yer bulmuş ikonik lezzetlerin, geçmişten bu yana hep Ülker etiketi taşıdığına vurgu yapan Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, “Ülker, geçmişten bugüne bayram ziyaretlerine ürünleriyle eşlik etti. Her biri klasikleşmiş bu lezzetler, tüm Türkiye’de büyük beğeni görüyor. Bizler bu ürünleri hazırlarken tüketicilerimizin beklentilerini merkeze alarak hareket ediyoruz. Bu yıl da bayrama hazırlanırken tüketicilerimizin bizlerden beklentileri doğrultusunda gerek çikolata gerek şekerlemede geniş bir ürün portföyü oluşturduk. Portföyümüze kattığımız yeni ürünlerle birlikte; çikolatada 27, şekerlemede 29 olmak üzere toplamda 56 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladık. Ramazan Bayramı’nda tüketicilerimize sunduğumuz Ülker Çikolata Mini Keyifler, Ülker Çikolata Truffle ve Ülker Choco Toffe Kurban Bayramı’nda da raflarda olacak. Yeni ürünlerin yanı sıra bayramın klasiklerinden Ece, Ece Trio, Çikolatin ve mini boyları ile Laviva, Caramio, Albeni ve Coco Star da kahve ve çay ikramlarına eşlik edecek. Hediyelik kutularda ise deniz kabuğu formunda fındıklı krema dolgulu sütlü ve beyaz çikolatasıyla Ülker Select Çikolata’yı da bir seçenek olarak tüketicilerimize sunuyoruz” dedi.

Kabakçı farklı meyve lezzetleriyle Ülker Lokumcuk ’un bu bayramda ilk kez yeni hediyelik kutusunda tüm Migros mağazalarında satışa sunulacağı bilgisini aktardı.

Kabakçı, bayramda sevdiklerini ziyaret etme fırsatı bulamayanlar veya alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih edenler için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunduklarını hatırlattı.

Ramazan Bayramı’nda lider

Türkiye’deki hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme tüketimi hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşan Kabakçı, şunları söyledi: “İpsos’dan aldığımız verilere göre geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da ciroda %30 pazar payı ile hediyelik ve ikramlık pazarında birinciliğimizi devam ettirdik. 2022 Ramazan Dönemine göre ciroda %103 büyüyen pazarda %119 büyümeyle pay kazandık. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, yine bayramlık ürünlerimizle pazarı büyütmeye katkı sağlamaya ve liderliğe devam edeceğiz.”

İkramlık şekerlemede Doğu ve Güneydoğu zirvede

Marmara Bölgesi’nin hediyelik ve ikramlık çikolata satışlarında yüzde 30,8 ile ilk sırada yer aldığını söyleyen Mustafa Kabakçı, “Ramazan Bayramı’nda her yıl olduğu gibi Marmara bölgesi %34, İç Anadolu %21 ile en yoğun ikramlık çikolata tüketen bölgeler oldu, bu bölgeleri sırasıyla Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yüzde 13’er, Akdeniz yüzde 12 ve Karadeniz yüzde 6 ile takip etti. En fazla ikramlık şekerleme ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde tüketildi. Yüzde 31’lik payla Doğu ve Güneydoğu Anadolu yine bu listede zirvede yer alırken bu bölgeleri sırasıyla Marmara yüzde 22, İç Anadolu yüzde 19, Ege yüzde 12, Akdeniz yüzde 11 ve Karadeniz yüzde 5 ile takip etti.” dedi.

İkramlık Çikolata ve Şekerleme hakkında tüketicilere tavsiyeler:

- Bayramlık çikolata ve şekerlemelerin saklama koşulları da çok önemli. İkramlık şekerlemelerin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor.

- Çikolata ambalajı ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli.

- Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede serin, sıcak ve nemden uzak bir ortamda saklanması önemli. Buzdolabında muhafaza edilmemelidir.