Ülker, ilk çeyrekte kendi rekorunu kırdı

09 Mayıs 2018

Ülker Bisküvi 2018’in ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ilk çeyrek atıştırmalık faaliyetleri ile ilgili cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 artışla 1.4 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 15.2 artışla 213 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018 yılı ilk çeyreğinde 122 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hedeflenen operasyonel kârlılık seviyesini aştı

Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrekte hedeflediği FAVÖK oranının üzerine çıktığına dikkat çeken Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğumuz yatırımlarda oluşturduğumuz maliyet ve ürün sinerjileri, faaliyetlerimizdeki güçlü performans ve yıllardır sürdüğümüz etkin maliyet kontrolü konusundaki hassasiyetlerimiz şirketimizin FAVÖK oranının ilk defa hedeflediğimiz yüzde 15 seviyesinin de üzerine çıkarak yüzde 15,2 olarak gerçekleşmesini sağladı" dedi.

Tütüncü, “Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı ilk çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Makul fiyat hedefine, inovasyona ve sürdürülebilir marka yatırımıyla rekabet üstünlüğü sağlayacak alanları önceliklendirmenin iyi sonuçlarını almaya devam ediyoruz.Bu durum bizim faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerdeki operasyonel gücümüzün, yetkinliğimizin ve uyguladığımız etkin stratejilerin en büyük göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve yurtdışındaki yatırımlar, sinerji yaratarak, verimliliğini artırarak, pazar ve marka gücü ile kârlılığımızı geliştirme potansiyelimiz sürüyor" diye konuşan Tütüncü, açıklamasını, "Ülker Bisküvi’nin var olan mali sonuçları daha da iyileştirecek, potansiyelini sonuçlara yansıtma başarısını gösterecek insan kaynağı kalitesi ve etkin liderliğe sahip olması da rekabet üstünlüğü sağlamaktadır" diye sürdürdü.