Ülker, Nestle'nin atıştırmalıklarına talip

22 Eylül 2017

Yıldız Holding'e bağlı olan Pladis, uluslararası büyüme planları kapsamında Nestle'nin 2 milyar dolar değerindeki ABD'deki atıştırmalık sektörü varlıklarını satın almak için teklif vermeyi değerlendiriyor.

Pladis CEO'su Cem Karakaş Reuters'a "Nestle'nin ABD'deki atıştırmalık sektörü varlıklarını inceliyoruz. Henüz bir karar almadık ancak değerlendiriyoruz" dedi.

Nestle'nin ABD atıştırmalık varlıkları arasında Butterfinger, Crunch ve 100 Grand gibi kitlesel pazarlara hitap eden markalar bulunuyor.

Pladis'in bu teklifi, kitlesel markalardan daha iyi performans gösteren üst gelir grubunu hedefleyen stratejisinde değişiklik olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Reuters