Ülker, Ramazan Bayramı’nı 67 çeşit ürünle karşılayacak

Yaklaşan Ramazan Bayramı’nı 67 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle karşılamaya hazırlanan Ülker’in Pazarlama üst yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, “Bu Ramazan Bayramı’nda her zaman olduğu gibi çok uygun fiyatlarla ürünlerimizi tüketicilerimize sunacağız. Portföyümüze kattığımız yeni ürünlerle birlikte; Ramazan Bayramı için çikolatada 35, şekerlemede 32 olmak üzere toplamda 67 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladık.

Portföyümüze bu sene 16 yeni ürün ekledik. Bu sene de Ülker Ece ve Çikolatin tüketicilerimizin bayram için klasik tercihleri arasında olmaya devam edecek. Yeni ürünlerimize baktığımızda, çikolatada Ülker Laviva hediyelik kutu ve poşet formatında raflardaki yerini alırken, Ülker Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı, bitter çikolatalı dökme ve hediyelik kutu çeşitleriyle ilk defa bayrama tat katacak.

Ayrıca yeni Buklet Hindistan cevizli pirinç patlaklı sütlü çikolata da bayram ziyaretlerinde yerini alacak. Şekerlemede ise Ülker Lokumcuk’u, yeni hediyelik kutusu ve vişne lezzetiyle tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Toffe seven tüketicilerimizi ise bu senenin yeni trendi limon serinliği ‘‘cool lime’’ lezzetiyle buluşturacağız.

Ayrıca sevdiklerine hediyelik ürün göndermek isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz. Bununla beraber, Ülker Apartmanı reklam serisi, “Ülker’siz bir bayram düşünülemez” sloganıyla bir çocuğun gözünden bayram mutluluğunu anlatan Ramazan Bayramı filmiyle devam edecek.”

Ülker bayramlık çikolatada lider

Geçtiğimiz sene bayram dönemindeki hediyelik ve ikramlık çikolata, şekerleme tüketimini değerlendiren Kabakçı: “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 2023 yılında yaklaşık 35 bin ton ve 4 milyar TL’ye yükseldi. Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ise ciroda yüzde 104’lük artış oldu. 2023 yılında çikolatada bu pazarın yüzde 61’i paketli, yüzde 39’u ise dökme ürünlerden oluştu.

İkramlık şekerleme pazarı ise ciroda yüzde 96’lık artışla toplam 1,9 milyar TL ciroya ulaştı. 2023 yılında, Ülker olarak çikolatada ciroda ise yüzde 41,3’lük pazar payıyla liderliğimiz devam ediyor. Ipsos Türkiye 2023 araştırma sonucuna göre Bayramlarda misafirliğe giderken en çok satın alınan çikolata markasının Ülker çıkması da bizi ayrıca mutlu etti.”

İkramlık çikolata ve şekerleme hakkında tüketicilere tavsiyeler:

-Bayramlık çikolata ve şekerlemelerin saklama koşulları da çok önemli. İkramlık şekerlemelerin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor.

- Çikolata ambalajı ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli.

- Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede serin, sıcak ve nemden uzak bir ortamda saklanması önemli. Buzdolabında muhafaza edilmemelidir.