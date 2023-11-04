Ülker’den Atalık Kavılca Buğdayı’na destek

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan Ülker, Ardahan merkez köyleri ve Çıldır çevresinde üretim yapan çiftçilerden aldığı, 13 bin yıllık geçmişi olan Atalık Kavılca Buğdayı’yla ilgili farkındalığa destek vermek için ürettiği yeni ürününü tüketicileriyle buluşturdu.

Sınırlı sayıda üretilen Saklıköy Kavılca Buğdaylı, çikolatalı kremalı ürün raflardaki yerini aldı. Kavılca Buğdayın vitamin, mineral, lif açısından zengin içeriğiyle ülkemizin değerli atalık buğday çeşitlerinden biri olduğunu söyleyen Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı, “Üretiminin tekrar yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülen bu buğdayla ilgili farkındalığın artırılmasına destek olmak amacıyla yüzde 100 Kavılca Buğdayı’ndan, çikolatalı kremalı yeni bir ürün çıkarttık. Sınırlı sayıda üretilen bu ürünümüzle Kavılca Buğdayı Türkiye’de ilk kez bisküvide kullanıldı” dedi.