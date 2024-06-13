Ülker'den bayrama özel tatlar

Ülker, yaklaşan Kurban Bayramı’nı 68 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle karşılamaya hazırlanıyor.

Lezzet kadar sunumuyla da dikkat çekiyor

Markanın Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı,” Çocukların gönlünü kısa sürede kazanan rengarenk Kanky Mini Yumurtaları bu bayramda ilk defa dökme formatında tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Bu yıl yine ilk defa tüketicimizle buluşan Ülker Laviva, hediyelik kutusunda ve poşet içinde, fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı çeşitleriyle raflardaki yerini alacak. Dökme ve şık hediyelik kutusuyla yeni Ülker Çikolata Truffle da Kurban Bayramı’nda ağızları tatlandıracak. Ülker’in vazgeçilmez bayram lezzetleri Ülker Ece ve Çikolatin de yine en çok tercih edilenler arasında olacak. Şekerlemede ise yumuşak dokusu ve çeşit çeşit meyve lezzetleriyle Ülker Lokumcuk, yeni hediyelik kutu ve vişne lezzetiyle şekerliklerde yerini alacak. Son zamanlarda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği limon serinliği 'cool lime' lezzeti de Kurban Bayram’ında Ülker Toffe ile ağızlarda serin bir tat bırakacak” dedi.

"Ciromuzdaki artış liderliğimizi pekiştirdi"

Geçtiğimiz bayramda da iyi bir satış performansı gösterdiklerini söyleyen Mustafa Kabakçı, ‘‘İpsos hane tüketim paneli verilerine göre, Ramazan Bayramı döneminde hediyelik ve ikramlık kategorisinde, +3,5 puanlık artışla ciroda yüzde 33,2 pazar payına ulaşarak liderliğimizi pekiştirdik. Zengin ürün portföyümüzle sevdiklerine hediyelik ürün göndermek isteyenler için e-ticaret platformlarında da ürünlerimizle yer alacağız. Ayrıca, Ülker Apartmanı reklam serimizin Bayram Coşkusu bölümü ‘Ülker’siz bir bayram düşünülemez’ sloganıyla tekrar yayında olacak” dedi.