Ulu Motor'dan Skywell'lere özel ödeme kampanyası

Çinli otomobil üreticisi Skywell'in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenerek 2021'den bu yana Türkiye'de kullanıcılarla buluşturan Ulu Motor, Skywell ET5 LR Legend modelinde yaptığı kampanyasıyla müşterilerine uygun koşullarla sahip olma olanağı sağlıyor.

Ödemede taksit imkanı

Marka, araç satış bedelinin yarısını peşinat olarak vermeleri durumunda kalan yarısını 6 ay boyunca eşit taksitlerle vade farksız olarak ödeme kolaylığı sağlarken, 1 milyon 410 bin peşinat ödenilmesi durumunda ise kalan bakiyeyi 12 ay boyunca eşit taksitlerle yine vade farksız olarak ödeme fırsatı sunuyor.

Kampanya haziran ayı boyunca sürecek

Ulu Motor, Skywell ET5 LR Legend modelinde anahtar teslimi fiyatı 1 milyon 880 bin lira olan avantajlı fiyatlar sunuyor. 27 Mayıs itibarıyla başlayan ve haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyayla Ulu Motor, müşterilerine uygun finansman seçenekleriyle alma imkanı tanıyor.