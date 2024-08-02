Umman Deniz: Kapasite artırımı için 250 milyon TL yatırım yapacağız

Ziya İPEK

Dünya genelinde 100’e ya­kın ülkede anahtar teslimi tahıl depolama tesislerini hayata geçiren ülkemizin ilk çelik silo üreticisi Çukurova Silo (ÇSİ), Libya Bingazi’de 300 bin ton ka­pasiteli yeni bir depolama tesi­si kuracak.

Türkmenistan’daki 1 milyon tonluk dünyanın en bü­yük hububat depolama tesisiyle de adından söz ettiren ÇSİ, ayrıca kapasite artırımı amacıyla Ada­na Hacı Sabancı Organize Sana­yi Bölgesi’ndeki tesislerinde 250 milyon lira tutarında yeni bir yatı­rım gerçekleştirecek.

ÇSİ Yönetim Kurulu Başkanı Umman Deniz, köy değirmenle­ri ustası babası Hacı Necmettin Deniz ve kardeşleri ile 1982 yılın­da Karşıyaka Sanayi Sitesi’nde torna, freze ve kaynakçılıkla 100 metrekarelik dükkanında başla­yan çalışma hayatını ve çelik si­lo üretimi ile başlayan büyüme hikayesini anlattı. Umman De­niz, “Silo işine ilk başladığımızda Türkiye’de bu işi yapan yoktu, do­layısıyla rekabet de yoktu. Kendi­mizi hızlı geliştirdik, hızlı geliş­memizde çalışkanlık, kalite, za­manında teslimat ve uygun fiyat faktörleri etkili oldu” dedi.

“Amerikalı süpervizörün şaşırması bana cesaret verdi”

Karşıyaka Sanayi Sitesi’n­deki ilk işyeri satılınca, küçük bir kamyonete sığan makine­lerle Mersin yolu üzerinde ki­raladıkları 100-150 metrekare­lik yeni bir atölyeye taşındıkla­rını anımsatan Umman Deniz, bu zorunlu taşınmanın kendi­si ve kardeşlerine yeni bir ba­kış açısı kazandırdığını söyledi.

Deniz, şunları anlattı: “Atölye­de tornacı ben olduğum için ne getirilirse yapardım, icatçılığım çocukluktan kalma. Bir gün, bir firmanın distribütörü olan kişi Amerika’dan sipariş verdikleri siloların bazı parçalarının eksik geldiğini, bunları yapıp yapa­mayacağımızı sordu.

Malzeme­lere bakarak, 'Tamam, pazarte­si gününe hazır ederim' dedim ancak bu işleri yapacak makine­ler bende yoktu, bu yüzden dı­şarıdaki arkadaşlarımdan üre­tim desteği alarak malzemele­ri hazırladım. İşime çok titizim; yaptığım her şeyin paketleme­sine kadar özen gösteririm. Her şeyi düzenledim, pazartesi gü­nü geldiler. Malzemelere bakar­ken Amerikalı bir süpervizör de yanlarındaydı. Malzemeleri gördü ve şaşırdı. Onun şaşırma­sı bana cesaret verdi. Bu kadar şaşırılıyorsa biz de bu işi büyü­tebiliriz diye düşündüm.”

Önce silo gövdesini büken 2 milyon euroluk makineyi yaptı

Çelik silo ekipmanlarını ta­mamlayıp teslim etmesinin ar­dından Antalya’daki yabancıla­rın yaptığı bir çelik siloyu izin alarak incelediğini dile getiren Umman Deniz, bu sayede silo yapımı ile bilgilerini pekiştir­diğini aktardı. Deniz, “Çelik silo yapabilecek kabiliyetteydik an­cak elimizde silonun gövdesini büken makine yoktu.

Çelik silo yapmadan önce kendi imkanla­rımızı kullanarak bugün piyasa değeri 2 milyon euroyu bulan bu makineyi imal ettim” dedi. Çe­lik silo gövdesini bükmede kul­lanılan makineden 3 adet daha yaptığını, son üretimini gerçek­leştirdiği makinenin çeşitli pa­rametreler belirlendikten son­ra tam otomatik olarak bükme işlemini yaptıklarını anımsatan Umman Deniz, üretimini ger­çekleştirdiği bu makinenin bir üniversitede makale konusu ol­duğunu da kaydetti.

İşletmeyi, Adana Hipodromu yakınlarına taşıyıp yıllar içinde 8 bin 500 metrekaresi kapalı 12 bin metrekarelik alanda üretim yap­mayı sürdürdüklerini aktaran Deniz, burada kadrolarını ve mü­hendis sayılarını artırdıklarını, yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçek­leştiren dünya çapında bir firma haline geldiklerini belirtti.

“Üretime ara vermeden fabrikayı taşıdık”

Büyümelerini sürdürülebilir kılmak için Adana Hacı Saban­cı Organize Sanayi Bölgesi’ne (AOSB) yöneldiğini ve burada 60 dönümlük yer aldıklarını kayde­den Umman Deniz, 2014’te fab­rikayı, üretime ara vermeden iyi bir planlama ve organizasyon ile AOSB’ye taşıdıklarını kaydetti. Her yıl yatırım yaparak büyümeye devam ettiklerini dile getiren Um­man Deniz, bugün fabrikada 3 kay­nak robotu kullandıklarını, robot­ların sürekli aynı kalitede kaynak işlemi gerçekleştirmesi ve işlerin sürekliliğini sağlamasının büyük avantaj sağladığını belirtti.

“Bu sektörde kalmaya devam edeceğim”

Dünya ölçeğinde çelik silo sek­töründe potansiyel olduğunu, bunu anlamak için bazı ülkele­rin depolama kapasitelerine bak­mak gerektiğini vurgulayan Um­man Deniz, sektörde büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Fab­rikaya iki katlı bir bina ile 14 bin metrekarelik yeni kapalı alan ka­zandıracaklarını, ayrıca maki­ne parkurunu genişletecekleri­ni bildiren Umman Deniz, yatı­rımların toplam maliyetinin 250 milyon TL’yi bulacağını, tesisle­rin toplam kapalı alanının da 40 bin metrekareye ulaşacağını ak­tardı. Deniz, “Doğru yatırımlar ve hamlelerle bu sektörde kalmaya devam edeceğiz. Dinamik olmak ve geleceği inşa etmek zorunda­yız.

Türkiye’de yerli üretim oranı yüksek; bir elin parmakları kadar silo üreticisi var ve ithal silo ora­nı yüzde 2 dolaylarında. Şu anda 5 büyük yerli firma gerçekten çok kaliteli ürünler sunuyor. Dep­remde bile zarar görmeyen silo­lar üretiyoruz. Günümüzde ya­pay zeka, üniversitelerle iş birliği, Ar-Ge bölümü ve tasarım mer­kezi gibi unsurlar devreye girdi. Bunlar firmayı daha da yukarıla­ra taşıdı” diye konuştu.

Libya'daki depolama tesisi için 50 yıl ömürlü çelik kullanılacak

Libya Bingazi’deki liman projesi için 300 bin ton kapasiteli komplike bir depolama tesisini hayata geçireceklerini kay­deden Umman Deniz, bu proje için zamanla yarıştıklarını, siloların deniz suyundan etkilenmemesi açısından korozyondan etkilen­meyen ve dayanıklılık ömrü 50 yıl olan çok özel sac ve cıvata kullan­dıklarını bildirdi.

Limanda inşa edi­lecek ve çelik silo yapımı 25 milyon doları bulacak depolama tesisle­rine; bir gemiden 2 ana koldan bir saatte 1.200 ton ürününün dolum yapabileceğini anımsatan Umman Deniz, çelik siloları 2025 ortala­rına kadar teslim etmeyi taahhüt ettiklerini, projenin betonarme işleri için de Gazi Üniversitesi’n­den onaylı bir proje yaptırdıkları­nı ifade etti.

Çelik silo üretimi ve ekipmanları üretimi için yıl sonuna kadar tam kapasite çalışacakları­nı, taahhütlü işleri yetiştirebilmek için de altyapı sağlayıcılar teşkil et­tiklerini ifade eden Umman Deniz, işçi çalıştırma imkanlarının olma­sına rağmen, bu sektörde çalışa­cak nitelikli iş gücü bulamadıkları­nı, en büyük sorunlarının bu konu olduğunu sözlerine ekledi.

“Sanayide çalışan kadın işçi işletmeye düzen getiriyor”

ÇSİ Yönetim Kurulu Başka­nı Umman Deniz, yılda 20 bin ton çelik işleyerek 1,5 milyon ton hububat depolama kapa­sitesine sahip çelik silo üreti­mi gerçekleştirdiklerini, yeni yatırımla kapasitelerini yüzde 30 artırmanın yanında, 160 ki­şilik istihdamlarına yenilerini ekleyeceklerini kaydetti.

Sa­nayide kadın işçi çalıştırılma­sını teşvik ettiklerini kayde­den Umman Deniz, sektörde işlerinin yüzde 75’ini yapabi­lecek kabiliyete sahip kadınla­rın istihdam oranının işletme­lerinde yüzde 25’e ulaştığına dikkat çekti.

Umman Deniz, “Kadınlar, paketleme, sevki­yat ve hafif sanayi tipi presler­de oldukça verimli çalışıyor. Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız her işi kolaylıkla yapabiliyor. Kadın­larla birlikte işletmeye çeki düzen geliyor, daha tertipli oluyorlar. Sanayi sektöründe kadınların daha çok var olma­ları gerekir” dedi.

Lisanslı depolarda kapasite her yıl artacak

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) himayesinde kurulan lisanslı depoculuk sistemine yönelik çelik silo üretimleri de gerçekleştirdiklerini kayde­den Umman Deniz, 2005 yı­lında yürürlüğe giren lisanslı depoculukla bugüne kadar yaklaşık 10,5 milyon ton kapa­siteye ulaşıldığını, TMO’nun hedefinin bu kapasiteyi en az 12 milyon ton daha artırmak olduğunu ve sisteme öncü­lük ederek çelik silo yapımını teşvik ettiğini bildirdi.

Geçen yıl yurt dışından yurt içine de odaklanma kararı aldıklarını belirten Umman Deniz, bu yıl içinde Yozgat’ta bir özel müte­şebbise 40 bin tonluk, Afyon Ticaret Borsası’nın Dinar tesis­leri için ise 33 bin tonluk ilave silo yapımı gerçekleştirdikleri­ni kaydetti. Deniz, “Türkiye’de şu anda 2024 yılında yaklaşık 70 bin ton seviyesinde bir de­po yapım işini 5 ay gibi kısa bir sürede teslim ettik. Afyon Emirdağ’da da 50 bin tonluk projeyi yıl sonuna kadar tes­lim edeceğiz” dedi.