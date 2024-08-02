  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Umman Deniz: Kapasite artırımı için 250 milyon TL yatırım yapacağız
Takip Et

Umman Deniz: Kapasite artırımı için 250 milyon TL yatırım yapacağız

 Dünyanın en büyük silo projelerini gerçekleştiren Çukurova Silo, TMO’nun Lidaş projeleri ile iç pazara hızlı giriş yaptı. ÇSİ Yönetim Kurulu Başkanı Umman Deniz, şirket olarak Ar-Ge’ye verdikleri önemin altını çizerek “Depremde bile zarar görmeyen silolar üretiyoruz” dedi.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ziya İPEK

Dünya genelinde 100’e ya­kın ülkede anahtar teslimi tahıl depolama tesislerini hayata geçiren ülkemizin ilk çelik silo üreticisi Çukurova Silo (ÇSİ), Libya Bingazi’de 300 bin ton ka­pasiteli yeni bir depolama tesi­si kuracak.

Türkmenistan’daki 1 milyon tonluk dünyanın en bü­yük hububat depolama tesisiyle de adından söz ettiren ÇSİ, ayrıca kapasite artırımı amacıyla Ada­na Hacı Sabancı Organize Sana­yi Bölgesi’ndeki tesislerinde 250 milyon lira tutarında yeni bir yatı­rım gerçekleştirecek.

ÇSİ Yönetim Kurulu Başkanı Umman Deniz, köy değirmenle­ri ustası babası Hacı Necmettin Deniz ve kardeşleri ile 1982 yılın­da Karşıyaka Sanayi Sitesi’nde torna, freze ve kaynakçılıkla 100 metrekarelik dükkanında başla­yan çalışma hayatını ve çelik si­lo üretimi ile başlayan büyüme hikayesini anlattı. Umman De­niz, “Silo işine ilk başladığımızda Türkiye’de bu işi yapan yoktu, do­layısıyla rekabet de yoktu. Kendi­mizi hızlı geliştirdik, hızlı geliş­memizde çalışkanlık, kalite, za­manında teslimat ve uygun fiyat faktörleri etkili oldu” dedi.

“Amerikalı süpervizörün şaşırması bana cesaret verdi”

Karşıyaka Sanayi Sitesi’n­deki ilk işyeri satılınca, küçük bir kamyonete sığan makine­lerle Mersin yolu üzerinde ki­raladıkları 100-150 metrekare­lik yeni bir atölyeye taşındıkla­rını anımsatan Umman Deniz, bu zorunlu taşınmanın kendi­si ve kardeşlerine yeni bir ba­kış açısı kazandırdığını söyledi.

Deniz, şunları anlattı: “Atölye­de tornacı ben olduğum için ne getirilirse yapardım, icatçılığım çocukluktan kalma. Bir gün, bir firmanın distribütörü olan kişi Amerika’dan sipariş verdikleri siloların bazı parçalarının eksik geldiğini, bunları yapıp yapa­mayacağımızı sordu.

Malzeme­lere bakarak, 'Tamam, pazarte­si gününe hazır ederim' dedim ancak bu işleri yapacak makine­ler bende yoktu, bu yüzden dı­şarıdaki arkadaşlarımdan üre­tim desteği alarak malzemele­ri hazırladım. İşime çok titizim; yaptığım her şeyin paketleme­sine kadar özen gösteririm. Her şeyi düzenledim, pazartesi gü­nü geldiler. Malzemelere bakar­ken Amerikalı bir süpervizör de yanlarındaydı. Malzemeleri gördü ve şaşırdı. Onun şaşırma­sı bana cesaret verdi. Bu kadar şaşırılıyorsa biz de bu işi büyü­tebiliriz diye düşündüm.”

Önce silo gövdesini büken 2 milyon euroluk makineyi yaptı

Çelik silo ekipmanlarını ta­mamlayıp teslim etmesinin ar­dından Antalya’daki yabancıla­rın yaptığı bir çelik siloyu izin alarak incelediğini dile getiren Umman Deniz, bu sayede silo yapımı ile bilgilerini pekiştir­diğini aktardı. Deniz, “Çelik silo yapabilecek kabiliyetteydik an­cak elimizde silonun gövdesini büken makine yoktu.

Çelik silo yapmadan önce kendi imkanla­rımızı kullanarak bugün piyasa değeri 2 milyon euroyu bulan bu makineyi imal ettim” dedi. Çe­lik silo gövdesini bükmede kul­lanılan makineden 3 adet daha yaptığını, son üretimini gerçek­leştirdiği makinenin çeşitli pa­rametreler belirlendikten son­ra tam otomatik olarak bükme işlemini yaptıklarını anımsatan Umman Deniz, üretimini ger­çekleştirdiği bu makinenin bir üniversitede makale konusu ol­duğunu da kaydetti.

İşletmeyi, Adana Hipodromu yakınlarına taşıyıp yıllar içinde 8 bin 500 metrekaresi kapalı 12 bin metrekarelik alanda üretim yap­mayı sürdürdüklerini aktaran Deniz, burada kadrolarını ve mü­hendis sayılarını artırdıklarını, yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçek­leştiren dünya çapında bir firma haline geldiklerini belirtti.

“Üretime ara vermeden fabrikayı taşıdık”

Büyümelerini sürdürülebilir kılmak için Adana Hacı Saban­cı Organize Sanayi Bölgesi’ne (AOSB) yöneldiğini ve burada 60 dönümlük yer aldıklarını kayde­den Umman Deniz, 2014’te fab­rikayı, üretime ara vermeden iyi bir planlama ve organizasyon ile AOSB’ye taşıdıklarını kaydetti. Her yıl yatırım yaparak büyümeye devam ettiklerini dile getiren Um­man Deniz, bugün fabrikada 3 kay­nak robotu kullandıklarını, robot­ların sürekli aynı kalitede kaynak işlemi gerçekleştirmesi ve işlerin sürekliliğini sağlamasının büyük avantaj sağladığını belirtti.

“Bu sektörde kalmaya devam edeceğim”

Dünya ölçeğinde çelik silo sek­töründe potansiyel olduğunu, bunu anlamak için bazı ülkele­rin depolama kapasitelerine bak­mak gerektiğini vurgulayan Um­man Deniz, sektörde büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Fab­rikaya iki katlı bir bina ile 14 bin metrekarelik yeni kapalı alan ka­zandıracaklarını, ayrıca maki­ne parkurunu genişletecekleri­ni bildiren Umman Deniz, yatı­rımların toplam maliyetinin 250 milyon TL’yi bulacağını, tesisle­rin toplam kapalı alanının da 40 bin metrekareye ulaşacağını ak­tardı. Deniz, “Doğru yatırımlar ve hamlelerle bu sektörde kalmaya devam edeceğiz. Dinamik olmak ve geleceği inşa etmek zorunda­yız.

Türkiye’de yerli üretim oranı yüksek; bir elin parmakları kadar silo üreticisi var ve ithal silo ora­nı yüzde 2 dolaylarında. Şu anda 5 büyük yerli firma gerçekten çok kaliteli ürünler sunuyor. Dep­remde bile zarar görmeyen silo­lar üretiyoruz. Günümüzde ya­pay zeka, üniversitelerle iş birliği, Ar-Ge bölümü ve tasarım mer­kezi gibi unsurlar devreye girdi. Bunlar firmayı daha da yukarıla­ra taşıdı” diye konuştu.

Libya'daki depolama tesisi için 50 yıl ömürlü çelik kullanılacak

 Libya Bingazi’deki liman projesi için 300 bin ton kapasiteli komplike bir depolama tesisini hayata geçireceklerini kay­deden Umman Deniz, bu proje için zamanla yarıştıklarını, siloların deniz suyundan etkilenmemesi açısından korozyondan etkilen­meyen ve dayanıklılık ömrü 50 yıl olan çok özel sac ve cıvata kullan­dıklarını bildirdi.

Limanda inşa edi­lecek ve çelik silo yapımı 25 milyon doları bulacak depolama tesisle­rine; bir gemiden 2 ana koldan bir saatte 1.200 ton ürününün dolum yapabileceğini anımsatan Umman Deniz, çelik siloları 2025 ortala­rına kadar teslim etmeyi taahhüt ettiklerini, projenin betonarme işleri için de Gazi Üniversitesi’n­den onaylı bir proje yaptırdıkları­nı ifade etti.

Çelik silo üretimi ve ekipmanları üretimi için yıl sonuna kadar tam kapasite çalışacakları­nı, taahhütlü işleri yetiştirebilmek için de altyapı sağlayıcılar teşkil et­tiklerini ifade eden Umman Deniz, işçi çalıştırma imkanlarının olma­sına rağmen, bu sektörde çalışa­cak nitelikli iş gücü bulamadıkları­nı, en büyük sorunlarının bu konu olduğunu sözlerine ekledi.

“Sanayide çalışan kadın işçi işletmeye düzen getiriyor”

 ÇSİ Yönetim Kurulu Başka­nı Umman Deniz, yılda 20 bin ton çelik işleyerek 1,5 milyon ton hububat depolama kapa­sitesine sahip çelik silo üreti­mi gerçekleştirdiklerini, yeni yatırımla kapasitelerini yüzde 30 artırmanın yanında, 160 ki­şilik istihdamlarına yenilerini ekleyeceklerini kaydetti.

Sa­nayide kadın işçi çalıştırılma­sını teşvik ettiklerini kayde­den Umman Deniz, sektörde işlerinin yüzde 75’ini yapabi­lecek kabiliyete sahip kadınla­rın istihdam oranının işletme­lerinde yüzde 25’e ulaştığına dikkat çekti.

Umman Deniz, “Kadınlar, paketleme, sevki­yat ve hafif sanayi tipi presler­de oldukça verimli çalışıyor. Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız her işi kolaylıkla yapabiliyor. Kadın­larla birlikte işletmeye çeki düzen geliyor, daha tertipli oluyorlar. Sanayi sektöründe kadınların daha çok var olma­ları gerekir” dedi.

 Lisanslı depolarda kapasite her yıl artacak

 Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) himayesinde kurulan lisanslı depoculuk sistemine yönelik çelik silo üretimleri de gerçekleştirdiklerini kayde­den Umman Deniz, 2005 yı­lında yürürlüğe giren lisanslı depoculukla bugüne kadar yaklaşık 10,5 milyon ton kapa­siteye ulaşıldığını, TMO’nun hedefinin bu kapasiteyi en az 12 milyon ton daha artırmak olduğunu ve sisteme öncü­lük ederek çelik silo yapımını teşvik ettiğini bildirdi.

Geçen yıl yurt dışından yurt içine de odaklanma kararı aldıklarını belirten Umman Deniz, bu yıl içinde Yozgat’ta bir özel müte­şebbise 40 bin tonluk, Afyon Ticaret Borsası’nın Dinar tesis­leri için ise 33 bin tonluk ilave silo yapımı gerçekleştirdikleri­ni kaydetti. Deniz, “Türkiye’de şu anda 2024 yılında yaklaşık 70 bin ton seviyesinde bir de­po yapım işini 5 ay gibi kısa bir sürede teslim ettik. Afyon Emirdağ’da da 50 bin tonluk projeyi yıl sonuna kadar tes­lim edeceğiz” dedi.

 