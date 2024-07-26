Un ihracatı artıyor, Eksun Gıda rotasını genişletiyor
Eksun Gıda CEO'su Ahmet Demir, 2024’ün ilk yarısında 1 milyon 800 bin ton un ihracatı yapan Türkiye’nin dünya liderliğini koruduğunu belirtti. Demir, “Bu ihracat içinde önemli bir konumdayız, ihracat hacmimizi daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Bu yılki buğday hasadı ve un ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Eksun Gıda CEO'su Ahmet Demir, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'nin un ihracatının geçen yıla göre yüzde 15 arttığını belirtti.
Ahmet Demir, “Birçok sektörün ihracatı düşerken, un ihracatındaki artışla dünya liderliğini pekiştirmemiz gurur verici. Ülkemiz, 2024’ün ilk yarısında 1 milyon 800 bin ton un ihracatı yaptı. 2024 için hedeflenen 4 milyon ton un ihracatına rahatlıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Eksun Gıda olarak, bu ihracatta önemli bir konumdayız ve yıl sonuna kadar ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi. Buğday rekoltesini de değerlendiren Demir, “2024 buğday rekoltesi tahminleri 20 milyon ton civarı olarak öngörülüyor. Yağış azlığı nedeniyle bazı bölgelerimizde rekolte bazında azalmalar olsa da buğday üretimi beklentilerimizin üzerinde seyrediyor ve bu da ihracat hacmimize olumlu yansıyor” diye konuştu.
Uzak ya da yakın her pazarda yer alıyor
Geçen yıl ihracat hacmini artırdıklarını ifade eden Demir, Türkiye’den un ihracatı yapılan uzak ya da yakın her pazarda yer aldıklarını söyledi. Demir, güçlenmeyi ve pazar payını artırmayı hedefledikleri bölgeleri konusunda ise “Özellikle Doğu Afrika, Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika pazarlarında ihracat hacmimizi daha da büyütmek için çalışıyoruz" dedi.
İhracat yaptıkları en uzak noktanın Venezuela olduğunu kaydeden Demir, süreci şu şekilde anlattı: “Buğdayın ithali ile Rusya ve Ukrayna’dan harekete başlayan gemiler, buğdayın işlenip una çevrilmesi ve ihracatındaki tüm süreçleri tamamladığında yaklaşık 15 bin kilometre deniz yolu kat ediyor. Ekiplerimiz, sevkiyat öncesi ihracat yapılacak ülkeyi ziyaret ederek limanları ve depoları geziyor, ürün satışı gerçekleştirdiğimiz şirketlerle bir dizi görüşmeler yaparak teslimat güvenliğini sağlıyor” dedi.