Un ihracatı artıyor, Eksun Gıda rotasını genişletiyor

Bu yılki buğday hasadı ve un ihracatına yönelik değerlen­dirmelerde bulunan Eksun Gıda CEO'su Ahmet Demir, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'nin un ihraca­tının geçen yıla göre yüzde 15 arttı­ğını belirtti.

Ahmet Demir, “Birçok sektörün ihracatı düşerken, un ih­racatındaki artışla dünya liderliğini pekiştirmemiz gurur verici. Ülke­miz, 2024’ün ilk yarısında 1 milyon 800 bin ton un ihracatı yaptı. 2024 için hedeflenen 4 milyon ton un ih­racatına rahatlıkla ulaşabileceğimi­ze inanıyoruz.

Eksun Gıda olarak, bu ihracatta önemli bir konumdayız ve yıl sonuna kadar ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi. Buğ­day rekoltesini de değerlendiren Demir, “2024 buğday rekoltesi tah­minleri 20 milyon ton civarı olarak öngörülüyor. Yağış azlığı nedeniyle bazı bölgelerimizde rekolte bazın­da azalmalar olsa da buğday üreti­mi beklentilerimizin üzerinde sey­rediyor ve bu da ihracat hacmimize olumlu yansıyor” diye konuştu.

Uzak ya da yakın her pazarda yer alıyor

Geçen yıl ihracat hacmini artır­dıklarını ifade eden Demir, Türki­ye’den un ihracatı yapılan uzak ya da yakın her pazarda yer aldıklarını söyledi. Demir, güçlenmeyi ve pazar payını artırmayı hedefledikleri böl­geleri konusunda ise “Özellikle Do­ğu Afrika, Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika pazarlarında ihracat hac­mimizi daha da büyütmek için çalı­şıyoruz" dedi.

İhracat yaptıkları en uzak nok­tanın Venezuela olduğunu kayde­den Demir, süreci şu şekilde anlattı: “Buğdayın ithali ile Rusya ve Ukray­na’dan harekete başlayan gemiler, buğdayın işlenip una çevrilmesi ve ihracatındaki tüm süreçleri tamam­ladığında yaklaşık 15 bin kilometre deniz yolu kat ediyor. Ekiplerimiz, sevkiyat öncesi ihracat yapılacak ül­keyi ziyaret ederek limanları ve de­poları geziyor, ürün satışı gerçekleş­tirdiğimiz şirketlerle bir dizi görüş­meler yaparak teslimat güvenliğini sağlıyor” dedi.