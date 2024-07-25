Unilever'in temel satış büyümesi beklentinin altında kaldı

Dove, Knorr ve Ben & Jerry's dondurma gibi markaların sahibi Unilever ilk altı ay için cironun 31,12 milyar Euro olarak gerçekleştiğini ve analistlerin 30,99 milyar Euro'luk tahminlerini aştığını söyledi.

Bu dönemde temel satış büyümesi %4,1 olurken, analistler %4,4 büyüme bekliyorlardı.

Haziran ayına kadarki altı aylık dönemde temel faaliyet kârı %17 artışla 6,1 milyar euroya yükselirken, temel faaliyet marjı 250 baz puan genişleyerek %19,6'ya ulaştı, ancak şirket bunun ikinci yarıda yavaşlamasını bekliyor.