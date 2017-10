ÜNLÜ & Co, Doğtaş'ın borsa işlemlerine aracılık etti

19 Ekim 2017

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 42 bin 107’sine tekabül eden toplam 88 milyon 034 bin 883 TL nominal değerli payları BİST Toptan Alış-Satış işlemleri uygulaması kapsamında, 91 milyon dolar bedelle çift taraflı alım satım aracılığı ÜNLÜ & Co tarafından Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.



17 Ekim Salı günü kapanış fiyatı olan 4,17 TL üzerinden yüzde 8,87 iskonto uygulanarak 50’nin üzerinde yurt dışı ve ayrıca yurt içi kurumsal nitelikli yatırımcıya pay satışı yapıldı.



ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, "Toplanan yüksek talep sonucu başarıyla gerçekleşen plasman, yatırımcıların Türk Sermaye Piyasalarına duyduğu güvenin yeni bir göstergesi olmuştur" dedi.



ÜNLÜ & Co Pay Piyasaları Yönetici Direktörü Kağan Çevik ise "Borsa İstanbul’da yurt dışı ve yurt içinden çok güçlü yatırımcıların iştirak ettiği, pay senedi satışına aracılık etmekten dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.