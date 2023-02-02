Ünlü havayolu şirketi resmen iflas etti

Kasım ayında 12 Boeing 737 uçağı kiralayan Flyr, kış sezonunda hayatta kalmak ve 2023'ün ilkbaharı ile yazına hazırlanmak için daha fazla fon sağlamanın hayati önem taşıdığını, ancak o sırada gerekli nakit paranın sadece yarısını toplayabildiğini duyurdu.

Şirketin hisse değerinde yüzde 78'lik düşüş

Airport'ta yer alan habere göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, son günlerde 330 Milyon Norveç Kronluk (33 Milyon $) fon girişiminin başarısız olduğunu ve şirketin hisse değerinin yüzde 78'lik bir düşüş yaşadığı belirtildi.

Rakipleri arasında Norwegian Air ve İskandinav havayolu şirketi SAS'ın da bulunduğu şirket, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, kış aylarında nakitlerini korumak için ağır harcama kesintileri yapacağını ve kar amacı gütmeyen rotaları beklemeye alacağını duyurmuştu.