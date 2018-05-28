URTİM, potansiyel pazar ABD'ye odaklandı

28 Mayıs 2018

Kalıp ve iskele üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden URTİM, Rönesans, Gap İnşaat, Alarko, Tekfen, Azfen, Enka, Kayı, Üstay, İlk İnşaat ve Türköz İnşaat gibi şirketlerin birçok projesine hizmet veriyor.

URTİM olarak birçok inşaat projesinde yer aldıklarını ve yer almaya devam edeceklerini aktaran URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, projeler hakkında şu bilgileri paylaştı: "Yapımına 2017 yılında başlanan Zirveler Gayrimenkul'ün Akzirve Strada Bahçeşehir Konut ve Ticari Alan Projesi'ne Euroscaf iskele ve Flanşlı iskele sistemimiz ile hizmet verdik. Torunlar Gayrimenkul 5. Levent Konut projesinde de Geylani İnşaat tarafından Euroscaf iskelemiz kullanıldı. Yapı Merkezinin Cadde Projeleri adı verilen Bağdat Caddesinin en prestijli iki projesi olan Cadde Residence ve F. Ayanoğlu Residence projelerinde yine Euroscaf marka Güvenli Cephe İskele Sistemlerimiz kullanılıyor. Euroscaf Güvenli Cephe İskele Sistemi sayesinde 120 metre yüksekliğe kadar üst düzey güvenlik sağlayacak çalışma ortamı sunuyoruz."

İnşaat projelerinde birçok farklı sistem ile hizmet verdiklerini belirten Serdar Urfalılar, “Çok sayıda farklı projede yer alıp birçok farklı hizmet sunuyoruz. Salihoğlu İnşaat'ın İzmir Folkart Time Konut ve Ofis projesinde Woodset Tırmanır Kalıp Sistemi, Woodset Tek Yüz Perde Kalıp Sistemi, Frameset Panel Kalıp Sistemi, Scafset Ağır Yük Döşeme Altı İskele Sistemlerimizi kullandık. Casa Verde'nin Çıkrıkçıoğlu İş Merkezi projesinde Woodset Dairesel Perde Kalıp Sistemi, Scafset AğırYyük İskele Sistemi kullandık. Marka Taahhüt Yapı'nın Karat 34 projesinde ise Frameset Panel Kalıp Sistemi, Scafset Ağır Yük İskele Sistemlerimiz ile hizmet verdik” dedi.

Diğer bir ürünleri olan Climbset – W Rüzgar perdesi sistemlerinin farklı projelerde kullandığını ifade eden Urfalılar, “İzmir’in prestijli iş merkezlerinden biri olacak olan Katal İnşaat’ın Novus Ventus projesinde, Demir İnşaat’ın İstanbul’da yapımı devam eden Demir La Vida Otel projesi, Özkartallar İnşaatın İstanbul Kartal’da yer alan Bumerang Kartal Projesi ve Bursa’da yapımına başlanan Taşyakan İnşaatın Central Balat projelerinde kullanılıyor. Yüksek katlı binalar için tamamen hidrolik sistemle çalışan en gelişmiş Rüzgar Perdesi sistemimizle güvenli çalışma olanağı sağladığımız için mutluyuz. Bu sene Ekoset isimli daha hafif ve fonksiyonel kalıp sistemimiz, Propset, Propex ve Skyset adlı yeni ürünlerimiz ile en gelişmiş standartlara göre üretilen tüm endüstriyel kalıp ve iskele sistemlerimizle inşaat projelerinde zaman ve maliyet avantajı yanında güvenli çalışma ortamı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

54 ülkeye ihracat yapıyor

Yurt içinde birçok inşaat şirketine hizmet veren URTİM, aynı zamanda ihracat rakamlarını daha da artırmak için hedef pazarlarda da yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden URTİM, son beş yılda, her yıl yüzde 20 civarında büyüme gerçekleştirdi. URTİM, aralarında Ekvator Ginesi, Gana, Kenya, Etiyopya ve Kanada’nın da bulunduğu 54 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Serdar Urfalılar, “Bu yıl hedefimiz ABD pazarı olarak belirledik. Girilmesi çok zor ama sürdürülebilir bir başarı getirebilecek bir pazar. ABD'yi, hem inşaat, hem rafineri hem de enerji santralleri konusunda çok büyük potansiyel olarak görüyoruz” dedi.