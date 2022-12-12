Altı kıtada 75’in üzerinde ülkeye ihracat yapan ve Eskişehir’de açtığı yeni fabrikayla birlikte Çin ile Almanya arasındaki en büyük teknik yalıtım üreticisi olan ODE Yalıtım, globalleşme stratejisi kapsamında üst yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırdı. Yeni yapıyla birlikte “Geleceğin ODE’si”ni kurgulayan şirketin, operasyonlarını daha güçlü bir yapıyla yürüterek, stratejik planlamasını uygulaması hedefleniyor. Yeni yapılanma kapsamında C Level pozisyonların oluşturulduğu ODE Yalıtım’da, C Level tüm yöneticiler aynı zamanda ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürecek.

ODE Yalıtım’ın CFO’su Kemal Direk oldu

Bu yapılanmayla birlikte ODE Yalıtım’ın Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal Direk, şirketin yeni CFO’su (Chief Financial Officer) oldu. Direk’e; mali işler, bilgi sistemleri, satın alma bölümleri raporlama yapacak.

Operasyon ve teknik süreçleri Tuğrul Baran yönetecek

Çeyrek asrı aşkın süredir iş hayatında farklı kademelerde görev aldıktan sonra Temmuz 2022’de ODE Yalıtım’da çalışmaya başlayan ODE Yalıtım Teknik Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Baran, yeni yapılanmanın ardından COO (Chief Operations Officer) görevini üstlendi. Baran, şirketin tüm operasyon ve teknik süreçlerinden sorumlu oldu.

Özgür Kaan Alioğlu satışı, Erhan Özdemir strateji ve pazarlamayı yönetecek

Şirket, yeni yapılanma çerçevesinde bu zamana kadar birlikte yürüttüğü satış ve pazarlama departmanlarını da ayırdı. Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kaan Alioğlu, yeni yapılanmayla birlikte tüm yurt içi satış ve ihracat satışlarından sorumluluğunu üstlenerek CSO (Chief Sales Officer) oldu.

Yeni yapılanma kapsamında bir buçuk yıl sonra yeniden ODE Yalıtım’da görev almaya başlayan, sektörün deneyimli ismi Erhan Özdemir de strateji ve pazarlama fonksiyonlarını yönetecek. CCO (Chief Commercial Officer) görevini üstlenen Özdemir, yeni pazarlama girişimleri, stratejileri ve teknolojileri geliştirip uygulamaktan ve müşteri deneyimi stratejisini yönetmekten sorumlu olacak.

Ozan Turan’a yeni görev

Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Ozan Turan da yeni yapılanmanın ardından mevcut görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.