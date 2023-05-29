Uzmar, SVITZER Elizabeth’i teslim etti
Uzmar Tersanesi tarafından dünyanın en büyük römorkör operatörlerinden biri olan SVITZER için inşa edilen ve İngiltere'nin Liverpool Limanı'nda görev yapacak olan SVITZER Elizabeth RAstar 3200W Class Eskort Römorkörü'nün teslim töreni gerçekleştirildi.
Belma A.ÖZGEN
Uzmar Tersanesi tarafından dünyanın en büyük römorkör operatörlerinden biri olan SVITZER için inşa edilen ve İngiltere'nin Liverpool Limanı'nda görev yapacak olan SVITZER Elizabeth RAstar 3200W Class Eskort Römorkörü'nün teslim töreni gerçekleştirildi. Tasarımı Robert Allan Ltd. tarafından yapılan RAstar 3200W serisi SVITZER Elizabeth römorkörü 26 Mayıs'ta teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Uzmar Genel Müdürü Noyan Altuğ “Bizler mühendisiz. Bizler müşterilerimizin talepleri doğrultusunda mühendislik teknolojileri geliştiriyor ve inşa ediyoruz. Yaptığımız işler ile gurur duyuyoruz. Her bir römorkörü teslim ettiğimiz zaman orada Uzmar’ın bayrağının dalgalanması bizlere gurur veriyor” diye konuştu.
Uzmar olarak yeşil bir dünya bilinci ile hareket ettiklerini söyleyen Altuğ, "Yeşil bir dünya hepimizin sorumluluğu. Uzmar gelecekte sıfır karbon ile inşa etmeye devam edecektir” şeklinde tamamladı.
SVITZER Elizabeth, görev yapacağı Liverpool Limanı'na yapacağı ilk yolculuğu için birkaç gün içinde Uzmar Tersanesi'nden ayrılacak.