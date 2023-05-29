Uzmar, SVITZER Elizabeth’i teslim etti

Belma A.ÖZGEN

Uzmar Tersanesi tara­fından dünyanın en büyük römorkör operatör­lerinden biri olan SVIT­ZER için inşa edilen ve İn­giltere'nin Liverpool Li­manı'nda görev yapacak olan SVITZER Elizabeth RAstar 3200W Class Es­kort Römorkörü'nün tes­lim töreni gerçekleştirildi. Tasarımı Robert Allan Ltd. tarafından yapılan RAs­tar 3200W serisi SVIT­ZER Elizabeth römorkörü 26 Mayıs'ta teslim edildi. Teslim töreninde konu­şan Uzmar Genel Müdürü Noyan Altuğ “Bizler mü­hendisiz. Bizler müşteri­lerimizin talepleri doğrul­tusunda mühendislik tek­nolojileri geliştiriyor ve inşa ediyoruz. Yaptığımız işler ile gurur duyuyoruz. Her bir römorkörü teslim ettiğimiz zaman orada Uz­mar’ın bayrağının dalga­lanması bizlere gurur veri­yor” diye konuştu.

Uzmar olarak yeşil bir dünya bilinci ile hareket ettiklerini söyleyen Altuğ, "Yeşil bir dünya hepimizin sorumluluğu. Uzmar gele­cekte sıfır karbon ile inşa etmeye devam edecektir” şeklinde tamamladı.

SVITZER Elizabeth, görev yapacağı Liverpo­ol Limanı'na yapacağı ilk yolculuğu için birkaç gün içinde Uzmar Tersanesi'n­den ayrılacak.