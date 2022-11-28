V Club, küçük yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor

Bireysel yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağlayan, paylaşımlı mülkiyet yatırım modeli V Club, Bodrum ve Alaçatı’da bulunan otellerini, küçük yatırımcıların ortaklığına açtı. Otel projelerinde tapularını da alarak pay sahibi olacak olan küçük yatırımcılar, otelin kazancından da hisselerine düşen payı alacak. Paylaşım ekonomisi modelinin Türkiye’de gayrimenkul alanında ilk kez uygulandığını belirten V Club Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, yeni nesil gayrimenkul yatırımı olan bu modelle küçük yatırımcıların büyük projelerde pay sahibi olabileceğini söyledi.

Dünyada çok yaygın Türkiye’de ilk

Katma değerli mülklerin paylaşım ekonomisi modeli ile parçalara bölünerek küçük yatırımcıların ortaklığına sunulmasının dünyanın hemen her yerinde başarıyla uygulandığını belirten Bülent Öztürk, Türkiye operasyonunun dünyadaki gelişmelerin ışığında inşa edildiğini söyledi. Öztürk, “Katma değerli otel, AVM, özel okul, özel hastane gibi mülklerin paylaşım ekonomisi ile parçalara bölünmesi ve küçük yatırımcıların tapularını alarak bu mülklere ortak olması son derece yaygın bir uygulama. Yatırımcılar tapularını alarak, bu mülklerin kazancına doğal olarak ortak olurken, o bölgenin ekonomisinden kira geliri elde etmiş oluyorlar” dedi.

Bodrum ve Alaçatı otelleri satışta

Satışa sunulan projelerin inşaat sürecinde değil tamamen hazır projeler olduğunun altını çizen Bülent Öztürk, Türkiye’deki ilk projelerinin Alaçatı ve Bodrum’daki iki otel projesi olduğunu söyledi. Öztürk, “Alaçatı ve Bodrum’da yer alan iki otel projesinin ardından Kuşadası, Dikili ve Yalova’da geliştirdiğimiz farklı projeleri de yatırımcıların dikkatine sunacağız. Şu anda Bodrum projemizin yatırım bedeli 67 bin 500 lira, Alaçatı projemiz ise 275 bin liradan başlıyor. Bu rakamlar ile insanlar tapu sahibi olarak o bölgenin ekonomisinden kira geliri elde etmiş oluyor. Bu yeni nesil gayrimenkul yatırım modeli ile yatırımcılar otel projemize katıldığında tüm V Club Otelleri’nde yüzde 40 indirimli konaklayabiliyorlar. Ayrıca yatırımcılar otel projemize katılarak, 5 yıl boyunca 110 ülkede anlaşmalı olduğumuz 4 bin 500 otelde ücretsiz konaklama avantajı kazanıyorlar” dedi.

Dikili ve Kuşadası projeleri sırada

Satıştaki Bodrum ve Alaçatı projeleriyle birlikte Kuşadası ve Dikili’deki projelerin de yatırımcıyla buluşacağını belirten Öztürk, “Yatırımcılar Ege’nin çok özel iki lokasyonunda, Kuşadası ve Dikili’de de V Club avantajlarından yararlanabiliyorlar. Kuşadası’ndaki projemiz sosyal alanlarla donatılmış bir köy projesi olarak satışa sunulacak. Dikili’de ise denize sıfır bir gayrimenkul sahibi olma fırsatı sunuyoruz” dedi.

Paylaşım ekonomisi ile sürdürülebilir gelecek

Paylaşım ekonomisinin sürdürülebilirlik açısından önemli bir model olduğunu vurgulayan Bülent Öztürk, “Herkes mülk sahibi olmak ister fakat gelinen noktada özellikle ücretli çalışanların mülk sahibi olmaları çok kolay olmuyor. Sabit gelirle istenilen bir gayrimenkule sahip olma şansı giderek düşüyor. Paylaşım ekonomisi, katma değerli bir mülke tapulu ortaklık sağlarken sürdürülebilir bir kazancın da kapılarını açıyor. Vade olanağı da yaratarak sunduğumuz proje ortaklıklarında tapu satın alma işleminin yapıldığı anda yatırımcıya sunuluyor. Aynı andan itibaren de gayrimenkulden elde edilen kazancın doğal ortaklığı başlıyor. Bu sistemle yatırımcı, varislerine bırakacağı sürdürülebilir bir kazancı garantilemiş oluyor” dedi.