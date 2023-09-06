Vakıf Katılım, ESDER ile protokol imzaladı

Bu kapsamda Vakıf Katılım ile Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) arasında, ESDER üyelerinin ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde üyeler ayrıca; teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kâr ve komisyon oranlarından da faydalanabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Esnaf ve sanatkârların sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmaları, rekabet güçlerini korumalarını ve artırmalarını mümkün kılar. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren esnaf ve sanatkârlarımızın yanında olduk” dedi.