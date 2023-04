VakıfBank 69. yaşını kutluyor

Takip Et

1,7 trilyon TL’yi aşan aktif bü­yüklüğü ile Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yıl dönümü kutla­maları kapsamında Ankara ve İs­tanbul’da bir dizi buluşma ger­çekleştirdi. 69. yıl kutlamalarına 11 Nisan’da Anıtkabir ziyaretiyle başlayan VakıfBank üst yönetimi, ziyaretin ardından Ankara’daki yöneticileriyle bir araya geldi. 13 Nisan’da ise 69’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören­de bine yakın VakıfBanklı buluş­tu. VakıfBank’ın 69’uncu yaş günü kutlamasında, geleneksel olarak 15 ve 20 yıl kıdem ödüllerine hak kazanan çalışanlara da ödülleri takdim edildi.

Aktif büyüklükte iki büyük bankadan biriyiz

Türkiye’nin 11 ilini etkileyen deprem felaketinde yaraları sar­mak için birlik ve beraberliğin önemine değinen Abdi Serdar Üs­tünsalih, “69 sene evvel, vakıf kay­naklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıy­la kurulan Bankamız, kısa sürede toplumun her kesimini kucakladı. Bu sayede hem zor zamanlarında milletimize destek olduk hem de ülke ekonomimizi büyüttük. Top­lumsal refahın artırılması nokta­sında sorumluluk almaktan ka­çınmadık. Sadece bir banka olarak değil, her biri kendi alanında sek­tör lideri olan iştirak ve bağlı or­taklıklarımızla da VakıfBank mar­kasını gururla temsil ettik. Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmala­rımızla da Türkiye’nin gururu ol­duk. ‘Birlikte güçlüyüz, gelecekten umutluyuz’ dedik, ülkemize güç verdik. 69 yıldır vaat değil, icraat makamı olduk. Verdiğimiz her sö­zü bir bir yerine getirdik. Bugün Türkiye’nin aktif büyüklükte 2 bü­yük bankasından biriyiz.” dedi.