VakıfBank 69. yaşını kutluyor
1,7 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara ve İstanbul’da bir dizi buluşma gerçekleştirdi. 69. yıl kutlamalarına 11 Nisan’da Anıtkabir ziyaretiyle başlayan VakıfBank üst yönetimi, ziyaretin ardından Ankara’daki yöneticileriyle bir araya geldi.
1,7 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara ve İstanbul’da bir dizi buluşma gerçekleştirdi. 69. yıl kutlamalarına 11 Nisan’da Anıtkabir ziyaretiyle başlayan VakıfBank üst yönetimi, ziyaretin ardından Ankara’daki yöneticileriyle bir araya geldi. 13 Nisan’da ise 69’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende bine yakın VakıfBanklı buluştu. VakıfBank’ın 69’uncu yaş günü kutlamasında, geleneksel olarak 15 ve 20 yıl kıdem ödüllerine hak kazanan çalışanlara da ödülleri takdim edildi.
Aktif büyüklükte iki büyük bankadan biriyiz
Türkiye’nin 11 ilini etkileyen deprem felaketinde yaraları sarmak için birlik ve beraberliğin önemine değinen Abdi Serdar Üstünsalih, “69 sene evvel, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan Bankamız, kısa sürede toplumun her kesimini kucakladı. Bu sayede hem zor zamanlarında milletimize destek olduk hem de ülke ekonomimizi büyüttük. Toplumsal refahın artırılması noktasında sorumluluk almaktan kaçınmadık. Sadece bir banka olarak değil, her biri kendi alanında sektör lideri olan iştirak ve bağlı ortaklıklarımızla da VakıfBank markasını gururla temsil ettik. Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımızla da Türkiye’nin gururu olduk. ‘Birlikte güçlüyüz, gelecekten umutluyuz’ dedik, ülkemize güç verdik. 69 yıldır vaat değil, icraat makamı olduk. Verdiğimiz her sözü bir bir yerine getirdik. Bugün Türkiye’nin aktif büyüklükte 2 büyük bankasından biriyiz.” dedi.