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Vakıfbank, 750 milyon dolar borçlandı

Vakıfbank, beş yıl bir ay vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 750 milyon dolar borçlandı.

Haber Merkezi
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Bankanın dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre 12 Ekim 2028 itfalı, yılda %9 kupon ödemeli "sürdürülebilir" tahvilin yıllık getirisi %9.125 oldu.

Vakıfbank'ın gelecek yıl Mart ayında itfa edeceği %8.126 kupon ödeyen 600 milyon dolar tutarında ve Nisan ayında itfa edeceği %5.076 kupon ödeyen 750 milyon euro tutarında tahvili bulunuyor.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre ilk getiri beklentisi %9.5 ile %9.625 aralığında yer alan tahvile 2.2 milyar doların üzerinde talep geldi.