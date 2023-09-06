Vakıfbank, 750 milyon dolar borçlandı

Bankanın dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre 12 Ekim 2028 itfalı, yılda %9 kupon ödemeli "sürdürülebilir" tahvilin yıllık getirisi %9.125 oldu.

Vakıfbank'ın gelecek yıl Mart ayında itfa edeceği %8.126 kupon ödeyen 600 milyon dolar tutarında ve Nisan ayında itfa edeceği %5.076 kupon ödeyen 750 milyon euro tutarında tahvili bulunuyor.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre ilk getiri beklentisi %9.5 ile %9.625 aralığında yer alan tahvile 2.2 milyar doların üzerinde talep geldi.