VakıfBank, dijital müşteri sayısını 14 milyona çıkartacak

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, banka olarak çağımızın en büyük gerekliliği olan teknolojiyi çok yakından takip ettiklerini söyledi.

“Teknolojileri ürün ve hizmete dönüştürme konusunda sektörde öncü bir rol üstleniyoruz” diyen Merdan, “Uzun yıllardır yatırım yaptığımız dijitalleşme faaliyetlerimizin, kendi Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizin karşılığını alıyoruz. Örneğin ‘Bir sonraki bankacılık’ mottomuz ile devreye aldığımız Vinov ekosistemimizi, Vinov Tedarikçi Finansmanı ve Vinov İş Yeri gibi alt ürünler ile destekleyerek ticari hayata yeni bir soluk getirdik” dedi.

Merdan, dijital bankacılık alanında sunulan hızlı, kolay ve güvenli bankacılık hizmeti sayesinde, dijital müşteri sayılarının 11 milyonu aştığını belirterek, “Her ay en az 100 bin müşteri kazanıyoruz. Önümüzdeki iki yılın sonunda 14 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Merdan, dijital bankacılık ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

VİBİ etkileşimi 60 milyonu aştı

Mobil bankacılık alanında, yakın zamanda pek çok yeni geliştirme ile müşterilerimizin karşına çıktık. Vakıfbank Mobil’deki dijital asistanımız ViBi’ye yeni özellikler ekledik ve onu finansal bir asistana dönüştürdük. Müşterilerimizin ViBi’ye yoğun talebi oldu ve bugün yaklaşık 6 milyon kişi 400’e yakın bankacılık işlemi için sesli asistanımızı kullanıyor ve ViBi’nin toplam etkileşimi 60 milyona ulaştı.

ViBi’nin yanına müşterilerimizin ev, araç, eğitim, sağlık harcamalarını takip edebilecekleri kişisel menüleri Benim Yerim’i de ekledik. Öte yandan yeni nesli yakalamak için geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da çocuklarımıza dijital kumbara Vibox’ı sunduk. Vibox ile biz gelecekteki müşterilerimizle tanışırken aileler de Vibox Kumbara hesabı ile çocuklarına erken yaşta finansal okur yazarlık ve tasarruf alışkanlığı kazandırıyor.

Yine kısa süre önce açık bankacılık çalışmaları kapsamında yenilediğimiz Tüm Hesap ürünümüz ile artık sınırlama olmaksızın bireysel ve ticari tüm müşterilerimiz, diğer bankalardaki hesaplarını VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarından görüntüleyebiliyor ve para transferi yapabiliyor. Açık bankacılık ürünü olan Tüm Hesap ile sektörde sisteme dâhil olan ilk bankalardan biriyiz.

NFC ile temassız ödemede büyüyeceğiz

Ödeme ve elektronik para hizmetleri kuruluşları ile sektör lideri firmalarla iş birliklerimiz artıyor, bireysel kredi seçeneklerimizi de çeşitlendiriyoruz.

Geliştirdiğimiz API’ler ile çeşitli dijital platformlarda müşterilerimize alışveriş kredisi, dijital ihtiyaç kredisi ve dijital taksitli ek hesap ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Dijital dönüşüm kapsamında attığımız adımlarla VakıfBank Mobil üzerinden de bireysel kredi başvuru ve kullandırım ekranlarımızı çok daha kullanıcı dostu hale getireceğiz.

Ek olarak mobil cihazlar üzerinden NFC teknolojisi ile temassız ödeme işlemi her geçen gün yaygınlaşıyor. Bu ödeme yöntemi ile yapılan alışveriş işlem hacminde 2022 yılı sonunda % 12 pazar payı ile Türkiye’de ilk 4 bankadan biriyiz. 2023 yılında da bu alanda büyümemizi sürdürmek istiyoruz.

Vakıfbank ürünleri

Bugün VakıfBank Mobil üzerinden hesap işlemleri, para transferleri, yatırım işlemleri, ödemeler, kredi başvuruları, çek işlemleri gibi onlarca bankacılık işlemini yapabiliyoruz. Bunun da ötesine geçen banka, yüz tanıma teknolojisiyle işi farklı bir boyuta taşıdı.

Ülkemizde yüz tanıma teknolojisiyle limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren ilk banka olan VakıfBank, bir yıl önce uzaktan müşteri olma uygulamasını da başlatmıştı. Bu uygulamayla yüz tanıma teknolojisi sayesinde, şubeye gitmeden birkaç dakika içinde kimliğinizi doğrulayıp VakıfBank müşterisi olabiliyorsunuz. VakıfBank Mobil, ihtiyaçlarımıza göre durmadan gelişiyor.

Bunun en efektif örneklerinden biri uygulamaya eklenen Benim Yerim menüsüydü. Bu menü, bizi arabamız ve evimizle ilgili ödemeleri takip etme derdinden kurtarıyor. Benim Yerim ile tüm ödemelerimizi aynı ekranda görüp kolayca işlem yapabiliyoruz. Hem de akıllı hatırlatıcılar sayesinde ödemeleri aksatmamış oluyoruz.

Şube dışı kanallardan işlemler %95’i aştı

Günümüzde, yaş ve meslek ayrımı olmadan müşterilerin çok büyük bir kısmı dijital kanallara yöneliyor. Şube dışındaki kanallardan yapılan işlemlerin oranının %95’i aştığını ve mobil bankacılık kanalımızın milyonlarca aktif müşterimiz tarafından kullanıldığını görüyoruz.

Dijitalleşme arttıkça, teknoloji ilerledikçe müşteri beklentileri de hızlı bir şekilde değişiyor. Bugün artık tüketiciler birçok sektörden, verimlilik, tasarruf, sürdürülebilirlik gibi kavramları destekleyecek ürün ve hizmetler bekliyor. Örneğin yeni nesle yönelik araştırmalara göre bu kuşak kendilerini ve dünyayı önemseyen, sürdürülebilirlik bakış açısına sahip, sosyal sorumluluk konusuna duyarlı markalarla gönül bağı kuruyor.

Bu beklentilere göre sektörümüz de kendini gözden geçiriyor. Diğer yandan özellikle perakende sektörü müşteri beklentileriyle paralel olarak müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını kendi sistemlerinde karşılayabilmeleri için bankalar ile entegre olmaya başladı. Bu entegrasyon servis bankacılığı ile sağlanıyor. Müşterilerimizin bir uygulama üzerinden hizmet alırken ihtiyaç duyduğu kredi kullanımı, ödeme gibi bankacılık işlemlerinde karşılarında olmak için entegrasyon çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Uzaktan müşteri erişimi ile 250 bin yeni müşteri

VakıfBank olarak 2021’de başlayan uzaktan müşteri uygulamasıyla 250 binden fazla yeni müşteriyi bankamıza kazandırdık. Uzaktan müşteri edinimi bankacılık müşterileri tarafından benimsenen bir uygulama oldu. 2023 yılında da 100 bin yeni müşteriyi daha şubelerimize uğramadan, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden bankamıza kazandırmayı hedefliyoruz. Bu uygulama ile isteyen herkese 10 dakikada nerede bulunursa bulunsun VakıfBank Mobil üzerinden müşteri olma imkanı verdik. Böylece T.C. Kimlik Kartı’nın NFC ile taranması sayesinde müşterinin yüzü ile anında biyometrik veri karşılaştırması yapılıyor.

Müşteri temsilcilerimiz görüntülü görüşme ile müşterinin kimlik doğrulamasını kolayca tamamlıyor. Bu sayede kimlik tespitini güvenli bir şekilde gerçekleştirerek şubedeki operasyonel süreçleri ve evrak yükünü azalttık. Halihazırda sektördeki toplam müşteri edinimlerinin yüzde 25’i dijital kanallardan gerçekleştiriliyor. Dijital okuryazarlığı yüksek yeni kuşakların bankacılık müşterisi olma oranlarının artmasıyla birlikte bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceğini söyleyebiliriz.