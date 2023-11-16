Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank'ın yeni bağlı ortaklığı VakıfPayS, Türkiye'nin finansal ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla ödeme hizmeti sunma ve elektronik para ihraç etme izni aldı.

Ticari müşterilerin yanı sıra dijitalleşen bireysel müşterilere de ürün ve hizmetlerini sunacak olan VakıfPayS, gerek Türkiye gerek global finansal ekosisteme etkin, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla yola çıkıyor.

VakıfPayS, Türkiye'nin tercih edilen lider ödeme hizmeti sağlayıcısı olma ve Türkiye finansal ekosisteminin gelişimiyle nakitsiz topluma geçiş hedefine katkıda bulunma misyonuyla hareket edecek.

"VakıfPayS sektörde fark yaratacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bir kamu bankası olma sorumluluğuyla müşteri ihtiyaçlarını ilk sırada tuttuklarına dikkati çekerek, "VakıfPayS ile dijitalleşerek geleceğin şirketleri olma yolunda evrilen, ekonominin itici gücü KOBİ'lerimiz ve geleneksel bankacılık dinamikleri yerine dijital dünyanın dinamikleriyle uyumlu ürün ve hizmetleri tercih eden gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminin hayatını kolaylaştıracak bir çözüm bulmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

VakıfPayS ile kayıt dışı ekonominin azaltılması ve toplumun tüm kesimlerinin finansal teknoloji hizmetlerine erişiminin artırılmasına katkı sağlayacaklarının altını çizen Üstünsalih, "Diğer bir yandan nakitsiz toplum vizyonu için de kıymetli bir adım atıyoruz. Güçlü finansal yapısı, sektörde tecrübeli insan kaynağı, kullanıcı dostu uygulaması ve bu uygulamayı taçlandıracağı zengin kampanyalarıyla VakıfPayS'in sektörde fark yaratacağına inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfPayS, "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımından ilham aldı

VakıfBank'ın "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımından ilham alan VakıfPayS'in yenilikçi dijital cüzdanı fatura ödemeden para transferine, alışverişten karekod işlemlerine müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir noktadan hızlı ve güvenli şekilde yapmalarına imkan tanırken, zengin içerikli kampanyalarıyla hem kazandıracak hem de nakit para taşıma derdini ortadan kaldıracak.

Bunlara ek olarak kullanıcılar bankalardaki hesaplarını VakıfPayS dijital cüzdanlarına ekleyerek tüm hesaplarını tek bir noktadan hızlı ve kolay şekilde yönetirken, bu hesaplardan para transferi de yapabilecek.

Diğer yandan, kartlı ödemenin olduğu her noktaya hitap eden POS ürünleriyle hem sanal hem fiziki ödemeler için de çözümler üretecek olan VakıfPayS, ayrıca bir entegrasyona gerek kalmadan ve tek bir sözleşme ile tüm banka POS'larına erişilebilmeyi sağlayarak ticari müşterilerinin işine değer katacak.

VakıfPayS'in anlaşmalı üye iş yerlerindeki POS cihazlarından QR kod ile de ödeme yapılabilirken, hızlı ve güvenli bir şekilde linkle ödeme de alınabilecek.