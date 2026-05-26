VakıfBank’ta üst düzey atama: Ali Kırbaş Genel Müdür Yardımcısı oldu

VakıfBank, üst yönetim kadrosunda yeni bir görevlendirme gerçekleştirdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararıyla Ali Kırbaş’ın Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verildiği bildirildi.

Ali Kırbaş kimdir?

Ali Kırbaş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1997-1999 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’nde memur olarak başlayan Kırbaş, 1999 yılında Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

Üst düzey görevler üstlendi

Kırbaş, kariyeri boyunca müfettişlik ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin ardından 2008-2012 yılları arasında Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı, 2012-2017 döneminde ise Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

2017 yılından itibaren Ziraat Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Kırbaş; operasyon, dijital çözümler ve iletişim alanlarında sorumluluk yürüttü. Ayrıca çeşitli iştiraklerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.