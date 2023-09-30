Vakko, İsviçreli EHL Group ile iş birliği yaptı

Mehtap HALICI

Turizm ve konaklama sektöründe iletişim, eğitim ve personel güçlendirme konuları tüm dünyada giderek önemini artırıyor. Lüks hizmet anlayışını konaklama sektörüne taşıyan Vakko, İsviçre'nin eğitim ve danışmanlık merkezi EHL Group ile işbirliği anlaşması imzaladı. Vakko School of Hospitality and Service adını taşıyacak İstanbul’daki okulda eğitimler, Ocak 2024’te başlayacak.

"İş ortaklığı gurur verici"

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Türkiye’nin köklü moda markası olarak, amacımız modayı yaşam biçimi olarak benimseyen, tasarım kültürü ve marka bilinci yüksek profesyoneller yetiştirmek. Dünyanın ilk moda okulu ESMOD’la birlikte 10 yıl önce kurduğumuz Vakko ESMOD Moda Akademisi’nin ardından şimdi de alanında öncü okul olan 130 yıllık Ecole Hôtelière de Lausanne ile güçlerimizi birleştiriyor ve çok önemli bir yatırıma imza atıyoruz” dedi. EHL Genel Müdürü Andre Mack ise “Küresel ağımıza Vakko gibi köklü bir markanın dahil olmasından dolayı mutluyuz. Ağırlama endüstrisinde kurumların hem sektörün hem de öğrencilerin ihtiyaçlarının ve motivasyonlarının ötesinde olması gerekiyor. Vakko’nun bu alanda sağlayacağı yetenekli eğitmenlerin yanısıra, gelişmiş altyapısıyla EHL diploma ve sertifika programlarının, Türkiye’de ağırlama ve hizmet alanlarında önemli bir etki yaratacağına inanıyoruz. Böyle vizyoner bir kuruluşla iş ortaklığı yapmak, bizim için gurur verici” diye konuştu.

İsviçre modeli Türkiye’de

İstanbul Akaretlerde, Vakko ESMOD Moda Akademisi’ne komşu olacak Vakko School of Hospitality and Service’te eğitimler, otelcilik, ağırlama, yeme-içme ve servis alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak için 3 farklı modelle sunulacak: Training Center, Micro-Training ve Apprenticeship. Programlar kapsamında İsviçre'de EHL Group tarafından geliştirilen staj ve ders materyalleri, yine VET by EHL onaylı endüstri uzmanları tarafından verilecek.