Vakko'dan 'satış' açıklaması

12 Şubat 2018

Uzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü marka Vakko, geçen hafta hakkında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, 'herhangi yeni bir gelişme yok' bilgisini paylaştı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, geçen yılın kasım ayında yapılan özel durum açıklamasına vurgu yapıldı ve Credit Suisse ile imzalanan danışmanlık sözleşmesi hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bugün itibariyle söz konusu süreçte kamuya açıklama yapılmasını gerektiren herhangi bir yeni gelişme bulunmamaktadır. Süreçle ilgili bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

Vakko, Körfez fonlarının radarında