Vakko'dan sonra Moxy de portföye girdi

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’de cadde mağazacılığı portföyü 250 milyon dolara ulaşan ve kurumsal kiracıları arasında Chanel, Zara, Vakko, H&M, Starbucks, MAC gibi markalar bulunan Venue International, Vakko ile girdiği lüks otel yatırımlarına yeni markalarla devam ediyor.

Şirketin bu yıl içerisinde 5 lüks otel yatırımı olacak. Venue International’ın kurucusu Kaan Namlıcı, Türkiye’nin lüks pazarında hızlı bir yükselişe geçtiğini söyledi. Dünyaca ünlü lüks markaların özellikle Abdi İpekçi, Beyoğlu gibi caddelerde yer baktığına işaret eden Namlıcı, çok yakın zamanda bir markanın giriş yapacağı sinyalini verdi. Namlıcı, hem perakende hem de turizmdeki çalışmalarını DÜNYA’ya anlattı.

Cadde perakendesinde portföy büyüyor

Başta Inditex Grubu, Louis Vuitton olmak üzere hem perakende hem de otelde yabancı markaların Türkiye pazarına ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Namlıcı, “Şu anda bir iştah var. Doğru lokasyonda doğru yer olursa ilgileniyorlar. İstiklal Caddesi’nde ilgilendiğimiz bir gayrimenkul var. Orası olursa daha önce Türkiye pazarında olmayan bir marka ile işbirliği düşünüyoruz. Bunun 2 ay içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

Son 5 yılda önemli projelere imza attıklarını ifade eden Namlıcı, “Venue International olarak cadde perakendeciliğinin önemli yatırımcısı ve geliştiricisi Hollandalı Vastned Retail N.V.’nin portföyünü 100 milyon euro’nun üzerinde bir değer ile satın alarak, 2017’de Türkiye’ye giriş yaptık. Bugün cadde perakendesinde 15 bin metrekarelik portföye sahibiz. Bu alanda Türkiye’nin en büyük oyuncusuyuz.

Yatırım yapıp geliştirdiğimiz binalarda, Chanel, Zara, Vakko, H&M, Starbucks ve MAC gibi kurumsal kiracılar yer alıyor” dedi. Portföylerinin ağırlıklı olarak, 150 yıldır İstanbul’un alışveriş ve sosyal sahnesi olarak bilinen İstiklal Caddesi üzerinde olduğunu aktaran Namlıcı, “Türkiye’nin en değerli caddesinde yer alan neredeyse tüm yabancı markalar bizim iş ortağımız konumunda. 2024 başı itibarıyla cadde mağazacılığı portföyümüzün değeri 250 milyon dolar” açıklamasını yaptı.

Otelcilikte de lüks markalarla çalışıyor

Venue’nün iddialı olduğu bir diğer alan ise turizm. İlk olarak yüzde 50 ortaklıkla Nişantaşı’ndaki Vakko Hotels’i açan Venue International bir süre önce Beyoğlu’nun ikonik binası Afrika Han’ı satın aldı. Venue bu noktada Marriott ile iş birliği içerisinde.

Global otel markası Moxy’i Türkiye’ye ilk kez getirmeye hazırlanıyor. Otelin 2025 başında faaliyete geçmesi planlanıyor. Beyoğlu’nun 3 büyük hanından biri olan tarihi Afrika Han’ı satın aldıklarını ve 70 milyon dolarlık yatırımla deneyim oteli yapacaklarını kaydeden Namlıcı, “Afrika Han Türkiye’nin ilk Moxy oteli olacak.

Biz hanın tarihi dokusunu bozmadan inşaata devam ediyoruz. Bu otel Beyoğlu’na enerji katacak” dedi. Moxy ile ikinci otellerini de Almanya’nın Düsseldorf bölgesinde açacaklarını duyuran Namlıcı, “Yurtdışında ilk projemiz olacak. 130 odalı bir Moxy yapıyoruz. Hedefimiz 2024 sonuna ya da 2025’ilk Ocak-Şubat aylarına yetiştirmek” diye konuştu. Veneu’nun Almanya otel yatırımını tutarı ise 25 milyon dolar.

Sultanahmet’e ‘turizm sokağı’ kuracak

Yine otel yatırımları kapsamında Sultanahmet’te 11 tane bina satın aldıklarını açıklayan Namlıcı, şu bilgileri verdi: “Tarihi Yarımada’da 11 binayı tek otel olarak birleştirip turizm sokağı yapacağız. Çok özel olan bu Taşkonak projesini yılsonuna yetiştirmek istiyoruz.” Turizm sokağı için 50 milyon dolarlık yatırım yapan grubun otelcilik yatırımları bununla da sınırlı değil.

Kapadokya’da 122 odalı bir yer alan grup, onu da 60 odaya düşürerek kendi konseptine uygun bir otel inşa ediyor. 20 milyon dolara mal olan bu otelin de 2025’in ilk aylarına yetiştirilmesi planlanıyor. Kaan Namlıcı, “Bugün 80 milyon dolar yatırım yaptığımız Vakko Hotel & Residence ile Nişantaşı’na değer katıyoruz. Vakko ile yüzde 50-50 ortak bir şirket kurduk.

Abdi İpekçi’de sahip olduğumuz en değerli binalardan birini otele dönüştürdük. Tüm yatırımı Venue International tarafından yapılan bu proje, bugün yüzde 100’e yakın dolulukla ilerliyor. Dünyada kendi segmentinde benzersiz hizmet veren ne kadar turizm markası varsa, bizim amacımız bu isimlerin Türkiye’de olmasını sağlamak. Bugün itibarıyla turizmde 300 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğüne eriştik” bilgisini verdi.

“AVM trendi artık terse dönüyor”

Geçmişte alışveriş merkezi yatırımlarının çok hızlı arttığını söyleyen Kaan Namlıcı, “Trend çok hızlı terse dönüyor. Şu anda markalar, caddelere geri dönüyor. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de bu rüzgâra kapılıyor. Şu anda Zara’nın tüm dünya genelinde en çok ciro yaptığı 5’inci mağaza İstiklal Caddesi’nde. Bu markalar, bulundukları lokasyonların marka değerini de yükseltiyor” dedi.

“Sorun nitelikli gayrimenkul bulmak”

Büyük markaların Türkiye pazarına girmek istediğini ancak kira rakamlarının çok arttığını söyleyen Namlıcı, “Caddelere baktığımızda nitelikli gayrimenkul sıkıntımız var. Nitelikli bina yok, binalar eski. Bir marka deprem riskinden dolayı çıktığı zaman gidecek bina bulamıyor. O nedenle hem Nişantaşı hem de İstiklal Caddesi’nde nitelikli gayrimenkul yatırımları planlıyoruz” dedi.

“Dövizin çok artacağına inanmıyorum”

Kaan Namlıcı, şunları söyledi; “2024’ün daha da iyi olacağına inanıyorum. Kur yıllarca o kadar tutuldu ki döviz patlayınca uzun vadeli döviz kredisi kullanan herkes ciddi zarar etti. Bugün yine kredi finansmanları konuşulurken dövizle kredi alma taraftarıyım. Çünkü dövizin çok artacağına inanmıyorum. TL ve enflasyonda da patlama olacak diyenlere katılmıyorum.”

"Nitelikli gelirimiz 100 milyar dolar olabilir"

Turizmde Türkiye’nin turist hedeflerini tutturduğunu ancak gelirde geri kaldığını ifade eden Kaan Namlıcı, “Türkiye'ye daha çok yabancı otel markasının geleceğine, yeni projelerin gelişeceğini inanıyorum. Nitelikli markalarla turizm gelirlerimiz daha yukarılara çıkabilir. Sadece moda ve alışveriş değil deneyim turizmini de geliştirmeliyiz. Kaliteyi ülkeye getirdiğimiz zaman 60 milyar dolar, 100 milyar dolar olabilir” yorumunu yaptı.