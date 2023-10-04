Vatandaşlık için dünyada 30 milyar dolarlık yatırım göçü

Hamide HANGÜL

Dünyada 40’tan fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, küresel servet yönetimine yönelik Antalya’da bir seminer düzenledi.

Yatırımcıların bir araya geldiği etkinlikte konuşun Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, küreselleşen dünyada ekonomik, siyasi ve salgınlar gibi bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar ve özellikle ihracatçılar için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamanın artık bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Demirel, "Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları ailelere alternatif bir vatandaşlık edinme ayrıcalığı sağlayarak çeşitli destinasyonlara özgürce seyahat etme ve başka bir ülkeye yerleşme hakkı veriyor.

Bugüne kadar 15 ülkeye yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarının tasarlanması konusunda danışmanlık verdik ve dünya çapında 35'ten fazla program portföyümüzde bulunuyor. Dünya genelinde, her bölgede yaklaşık 30 başarılı program mevcut. Avusturya, St. Kitts ve Nevis, Grenada ve Malta programları şu anda 2023'te en popüler olanlar” dedi.

Yılda 10 bin vatandaşlık

Türkiye’de yılda 10 bin vatandaşlıkla 4 milyar dolar civarında bir döviz girdisinin olduğunu anlatan Demirel, dünya genelinde sektör büyüklüğünün 30 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Demirel, Türkiye’nin buradan % 15-20 civarında pay sahibi olduğunu kaydederek, "Henley Pasaport Endeksi’nini 1 Ocak 2023'te yayınlanan raporuna göre 53. sırada yer alan Türkiye, 50. sıraya geldi.

Türkiye pasaportu ile vizesiz girilebilen ülke sayısı 114’e yükselmiş oldu" diye konuştu. Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarında pandemiden sonra başvurularda artış yaşandığını belirten Demirel, “Türk iş insanları açısından özellikle ihracat yapanlar programlara çok daha fazla ilgi gösterdi. 4’ncü, 5’inci vatandaşlık için Çin’den, Taylan’dan vatandaşlık alanlar var. Güney Afrika, Hindistan gibi ülkelerden de talep var.

Türkiye, varlıklı aileleri cezbedecek programlar yapmalı, katma değerli üretim, istihdam sağlayacak programlar geliştirmeli” dedi. Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi ve Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek, gelecek yılın ilk çeyreğinde dünya genelindeki ofis sayılarının 50'yi geçeceğini duyurdu. Volek, “Son 30 yılda yatırım göçü programlarıyla dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için 12 milyar doların üzerinde yatırım topladık" ifadelerini kullandı.