Vena Jeans, mağaza sayısını artıracak

Takip Et

Özlem SARSIN / İZMİR

Vena markası ile 45 yıldır kendi tasarımlarını müşteri­lerine sunduklarını ifade eden Vena Jeans Satış Operasyon­ları Yöneticisi Ege Güvenal, İzmir’den tüm Türkiye’ye ve dünyaya Vena konseptini yay­mayı hedeflediklerini söyledi. Ege ve Akdeniz’de 31 Vena ma­ğazası, corner shoplar ve bayi­ler ile yer aldıklarını belirten Güvenal şunları söyledi:

2024'ün İlk çeyreğinde 4-5 yeni mağaza açacağı"

“Geçtiğimiz ay Manisa’da 2 yeni Vena mağazası açtık. 2024 yılının ilk çeyreğinde de İzmir’in çeşitli lokasyonların­da 4-5 mağaza daha açacağız. Sonrasında ise yönümüzü İs­tanbul’a ve ardından da Ana­dolu illerimize çevireceğiz. Şu an hızlı bir şekilde mağaza sa­yımızı artırmaya odaklandık. Bunu ise e-ihracat kanalı ile yurt dışı satışların başlaması takip edecek. İhracatta önce­likli hedef pazarımız Ortado­ğu ve Rusya olacak. E-ihracatı­mız 2024 yılının ilk çeyreğinde başlayacak, söz konusu pazar­larda 2025 yılında Vena mar­kamız ile fiziki mağaza açmayı da hedefliyoruz.”

Denim ürünlerinin günü­müzde yılın 12 ayında giyile­bildiğini, müşteri istek ve bek­lentileri çerçevesinde geniş bir ürün yelpazesine sahip ol­duklarını vurgulayan Güvenal, “Üretimimizin yüzde 35’ini denim ürünler oluşturuyor. Vena, denim ile yola çıkan kök­lü bir marka. Türkiye’de teks­til sektöründe ilk marka tesci­li yaptıran firmalardan biriyiz. 1970’li yıllarda denim alanın­da ne üretim ne de satış açısın­dan çok fazla firma yoktu" di­ye konuştu. İzmir’de Mimar Kemalettin sokakta başlayan yolculuklarının bugün Atatürk OSB'de devam ettiğini ifade eden Güvenal şöyle devam etti:

"Daha da büyümek ve ge­lişmek istiyoruz. Bu işin sonu yok. Ben ikinci nesil temsilci­si olarak büyümeye odaklan­dık diyebilirim. Hak ettiği­miz noktanın çok daha ileri­sine erişmek için çalışıyoruz. Kumaş kalitesini her zaman yukarda tutmaya çalışıyoruz. Her zaman daha iyi kumaşı bulmaya ve kullanmaya özen gösteriyoruz, bu da Vena’nın kurucusu olan babamın en çok dikkat ettiği husustur. Bu­raya, kendimizin ve sevdik­lerimizin giymeyeceği, ken­dimizin beğenmediği kumaş girmeyecek anlayışı ile çok seçici davranıyoruz. Denim de olsun diğer koleksiyonları­mızda olsun üretimin her aşa­masında hassasız.”