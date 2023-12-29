Vena Jeans, mağaza sayısını artıracak
1978 yılında kurulan ve Tür¬kiye’nin ilk denim marka¬larından biri olan Vena Jeans, Türkiye’deki mağaza sayısını artırmayı ve ihracata başlama¬yı hedefliyor.
Özlem SARSIN / İZMİR
Vena markası ile 45 yıldır kendi tasarımlarını müşterilerine sunduklarını ifade eden Vena Jeans Satış Operasyonları Yöneticisi Ege Güvenal, İzmir’den tüm Türkiye’ye ve dünyaya Vena konseptini yaymayı hedeflediklerini söyledi. Ege ve Akdeniz’de 31 Vena mağazası, corner shoplar ve bayiler ile yer aldıklarını belirten Güvenal şunları söyledi:
2024'ün İlk çeyreğinde 4-5 yeni mağaza açacağı"
“Geçtiğimiz ay Manisa’da 2 yeni Vena mağazası açtık. 2024 yılının ilk çeyreğinde de İzmir’in çeşitli lokasyonlarında 4-5 mağaza daha açacağız. Sonrasında ise yönümüzü İstanbul’a ve ardından da Anadolu illerimize çevireceğiz. Şu an hızlı bir şekilde mağaza sayımızı artırmaya odaklandık. Bunu ise e-ihracat kanalı ile yurt dışı satışların başlaması takip edecek. İhracatta öncelikli hedef pazarımız Ortadoğu ve Rusya olacak. E-ihracatımız 2024 yılının ilk çeyreğinde başlayacak, söz konusu pazarlarda 2025 yılında Vena markamız ile fiziki mağaza açmayı da hedefliyoruz.”
Denim ürünlerinin günümüzde yılın 12 ayında giyilebildiğini, müşteri istek ve beklentileri çerçevesinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan Güvenal, “Üretimimizin yüzde 35’ini denim ürünler oluşturuyor. Vena, denim ile yola çıkan köklü bir marka. Türkiye’de tekstil sektöründe ilk marka tescili yaptıran firmalardan biriyiz. 1970’li yıllarda denim alanında ne üretim ne de satış açısından çok fazla firma yoktu" diye konuştu. İzmir’de Mimar Kemalettin sokakta başlayan yolculuklarının bugün Atatürk OSB'de devam ettiğini ifade eden Güvenal şöyle devam etti:
"Daha da büyümek ve gelişmek istiyoruz. Bu işin sonu yok. Ben ikinci nesil temsilcisi olarak büyümeye odaklandık diyebilirim. Hak ettiğimiz noktanın çok daha ilerisine erişmek için çalışıyoruz. Kumaş kalitesini her zaman yukarda tutmaya çalışıyoruz. Her zaman daha iyi kumaşı bulmaya ve kullanmaya özen gösteriyoruz, bu da Vena’nın kurucusu olan babamın en çok dikkat ettiği husustur. Buraya, kendimizin ve sevdiklerimizin giymeyeceği, kendimizin beğenmediği kumaş girmeyecek anlayışı ile çok seçici davranıyoruz. Denim de olsun diğer koleksiyonlarımızda olsun üretimin her aşamasında hassasız.”