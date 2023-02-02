Vestel City’de Endüstri 4.0 Forklift Takip Sistemi devreye girdi

Teknoloji geliştirme yetkinliği ve ihracattan aldığı pay ile Türkiye ekonomisi için önemli bir gücü temsil eden Vestel, dijital dönüşüme de öncülük ediyor. Vestel’in üretim üssü 1,3 milyon metrekare alana sahip Vestel City’de 6 yılı aşkın süredir devam eden Endüstri 4.0 dönüşümü tamamlanmak üzere.

Fabrikalarında karanlık üretim, robot-insan iş birliği, robot-robot iş birliği gibi birçok uygulaması bulunan Vestel son olarak, Endüstri 4.0 kapsamında dijital dönüşümünün bir parçası olarak, gerçek zamanlı konum takip sistemleri (RTLS) ve endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) alanlarında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olan Wipelot ile iş birliğine giderek, Vestel City’deki üç fabrikasında birden Forklift Takip Sistemi’ni hayata geçirdi. Pişirici cihazlar, çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi fabrikalarında devreye alınan Forklift Takip Sistemi, buzdolabı fabrikasında ve yeni faaliyete başlayacak bulaşık makinesi fabrikasında ise kurulum aşamasında.

Hem verimlilik hem maliyetten tasarruf

Vestel’in Wipelot iş birliği ile yürüttüğü projede ana hedef, Manisa’daki 3 farklı fabrikada kullanılan forkliftlerin performans ölçümüydü. Projede forkliftlere montajı yapılan UWB tabanlı aktif RFID cihazlar ve sahaya hassas konum için yerleştirilen anchorlar ile forkliftlerin gerçek zamanlı olarak 1-2 metre hassasiyetle konumları sağlandı. Bu sayede gün boyu tesis içerisinde hareket olan forkliftlere ait hareketler, Lotus yazılımı üzerinden canlı olarak izlenir hale getirildi. Kayıt altına alınan tüm hareketler, Lotus’ta yer alan geçmişe yönelik olarak ayak izi ve yoğunluk ısı haritası özellikleri ile görüntülenebiliyor.

Çalışmalar sonucunda geliştirilen sistem ile tesisin tamamında ya da ilgili çalışma bölgesinde forklift ihtiyacının analiz edilmesi için gerekli bilgiler sunularak, maliyetlerden tasarruf sağlanıyor. Forklift duruşlarının tespitiyle de ilgili alanda trafik gibi gecikmeye sebebiyet veren durumlar belirlenerek ayrıca verimlilik elde ediliyor.