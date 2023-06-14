Vestel, Türkiye’nin en değerli markalarında adını ilk 3’e yazdırdı

Vestel, marka değerindeki istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nın 2023 sonuçlarına göre Vestel’in marka değeri 927 milyon dolar olarak açıklandı. Geçen yıl sıralamada 7 basamak birden yükselme başarısı göstererek ilk 5’te yer alan marka, bu yıl listedeki yerini 3’e taşıdı. Geçen yıl 720 milyon dolar olarak açıklanan marka değeri, yüzde 28 artışla 927 milyon dolara ulaştı.

Küresel ölçekte teknoloji şirketi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren Vestel, ürünlerini dünyanın 158 ülkesine ulaştırarak Türkiye için değer yaratıyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknoloji üretimiyle sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden marka, ürün ve hizmetleriyle marka değerini yükseltmeye devam ediyor.