vivo V25 5G satışa sunuldu

vivo, şık V serisinin yeni üyelerinden FIFA 2022 Katar Dünya Kupası Resmi Akıllı Telefonu V25 5G’yi Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Kamera ve fotoğrafçılık özelliklerine ve yeni görüntüleme teknolojilerine sahip akıllı telefon, fotoğraf ve video ile kendini ifade eden kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. V25 serisinin şık üyesi, zarif tasarımı, yüksek performanslı, enerji tasarruflu donanımla güçlendirilmiş çarpıcı kamerasıyla kullanıcıların yeni gözdelerinden biri olmaya aday.

V25 5G’nin 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası, bulanık çekimleri en aza indiriyor, daha uzun pozlama süresini destekleyerek loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilmesini sağlıyor. Renk Değiştiren Florit AG Cam sayesinde telefonun arka paneli güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştirerek kullanıcıların dinamik kişiliklerini yansıtıyor. V25 5G, yüksek enerji verimliliği oranına ve mükemmel kapasiteye sahip güçlü işlemcisi, yeni soğutma teknolojisi ve hızlı şarj yetenekleri ile, kullanıcılara uzun ömürlü ve sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor.

Sıkı kalite kontrol testlerinden başarıyla geçti

13.999 TL’den başlayan satış fiyatı ile teknoloji mağazaları ve myvivoshop.com.tr’de satışa sunulan V25 5G, vivo mühendisleri tarafından 42.000 kez düşme, 6000 defa USB takma çıkarma, -20/-50 derece ekstrem çalışma ortamı sıcaklığı, toza-suya dayanıklılık sertifikası IP54 gibi zorlu testlere maruz bırakıldı ve bu testlerden başarıyla geçti.

Portreleri gece karanlığında sezgisel görüntüleme teknolojisiyle aydınlatın

Yükseltilmiş OIS (Optic Image Stabilisation – Optik Görüntü Sabitleme), EIS özelliklerine sahip 64MP OIS ultra algılamalı arka kamera ve 8MP geniş açılı kamera ile donatılmış V25 5G, iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor ve kullanıcıların yüksek kalitede süper geniş açılı kareleri yakalamalarını sağlıyor. Optik Görüntü Sabitleme özelliği, fotoğraf çekilirken oluşan titremeyi gideriyor, sarsıntı önleme performansı ile karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak veriyor.

Stil sahibi kolay ve eğlenceli video çekim deneyimi

Ön kamerası genel cilt dokusunu ve berraklığı geliştiren Doğal Portre video moduna sahip olan V25 5G, Hibrit Görüntü Sabitleme (OIS + EIS) özelliği ile daha güzel video çekimlerine olanak veriyor. Hibrit Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde kullanıcılar elde yaptıkları video çekimlerinde daha kararlı ve titremelerden uzak videolar çekebiliyor. Vlog Film özelliği, sunduğu video şablonları ve öğretici içeriklerle çekim deneyimini geliştiriyor; gece, yemek, şehir gibi birçok farklı senaryoda kullanıcıların en iyi çekimi yapmalarına yardımcı oluyor. Yükseltilmiş Çok Stilli Portre özelliği de ön kamerada sunduğu eğlenceli filtrelerle kullanıcıların video deneyimini geliştiriyor. Çok Stilli Portre özelliği, insanları yenilikçi bir şekilde arka plandan ayıran yeni bir stil olan Hareket Bulanıklığı efekti ile kullanıcıların daha güzel portre fotoğrafları çekmelerine olanak tanıyor.

Otomatik odaklama özelliği ve güçlü yapay zekâ algoritmaları ile net selfie'ler sizi bekliyor

Harika selfie'ler ve videolar çekmek söz konusu olduğunda kullanıcılar için en önemli konu kuşkusuz berraklık oluyor. Otomatik odaklama ve göz odaklama özelliklerine sahip 50MP ön kameraya sahip olan V25 5G kullanıcıların günün veya gecenin herhangi bir saatinde berrak görüntüler ve videolar çekmelerini sağlıyor. Cihazın ön kamerası ayrıca keskinliği optimize eden AI HD Algoritması ile donatıldı.

Renk değiştiren yenilikçi tasarım

7.79 mm inceliğe ve 2.5D gövdeye sahip olan V25 5G, hafif ve ince gövdesi ile kullanıcıların ellerine rahat bir şekilde oturuyor. vivo, ilk kez V23 serisinde ortaya koyduğu, cihazların arka panelinin UV ışığına maruz kaldığında farklı açılarda farklı renklere dönüşmesini sağlayan devrim niteliğindeki Renk Değiştiren Florit AG Cam özelliğini V25’te de sürdürüyor. Gün Doğumu Işıltısı renkli V25 5G’nin arka kapağı, güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştiriyor, kapağın rengi altın sarısından kırmızımsı turuncuya dönüyor.

Enerji tasarruflu ve yüksek performanslı yonga setleri ile güçlendirildi

Yüksek enerji verimlilik oranına ve 8GB RAM + 8GB genişletilmiş RAM'e sahip MediaTek Dimensity 900 işlemcisi ile V25 5G, kullanıcıların zorlu oyunları kesintisiz oynamalarını ve çeşitli uygulamalar arasında çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Cihazın yüksek kapasiteli 4500mAh pili sayesinde kullanıcılar tek şarjla telefonlarını uzun süre sıkıntı yaşamadan kullanabiliyor. 44W Flaş Şarj desteği ile telefon 15 dakikada %35, 30 dakika içinde %61, 63 dakikada %100 şarj oluyor[1]. Telefon yüzde 100 şarjla kullanıma başlandığında kullanıcılar 17 saate kadar YouTube videosu izleyebiliyor, 15 saate kadar müzik dinleyebiliyor ve 5 saate kadar fotoğraf çekebiliyor.