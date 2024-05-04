Vodafone öğrencilere yapay zekâ eğitimi verecek

Hamide HANGÜL

Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmek için yeni bir proje başlattı. Türkiye’nin 81 ilinde ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle, 11- 14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimleri verilecek.

Projeye katılan öğrenciler için global içerik ve etkinlikler aracılığıyla farklı gelişim alanları da sunulacak. Projenin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Genç gönüllüler ve öğretmenlerin yönetiminde gerçekleştirilecek eğitimlerle, öğrenciler yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğrenme ve kendi projelerini geliştirme imkânı bulacak.

Proje katılımcısı gençler için global içerik ve etkinlikler aracılığıyla farklı gelişim alanları da sunulacak. Proje İlk etapta İzmir Buca Atatürk Ortaokulu’dan başlatıldı. Projenin okulda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, ülkelerin dijital dönüşümle ortaya çıkabilecek kazanımları elde edebilmesinin koşullarından birinin, toplumun buna ayak uyduracak becerilere sahip olması olduğunu söyledi.

"AB seviyesine ulaşmayı amaçlıyoruz"

Toplumun dijital beceri sahipliğine ilişkin göstergelere bakıldığında, Türkiye için önemli bir gelişim alanı olduğunun görüldüğünü söyleyen Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Politika Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle hazırladığımız ‘Dijital Türkiye 2030 Raporu’na göre, Türkiye’de bireylerin yüzde 30’u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu oran yüzde 54 düzeyinde.

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin resmi hedefi, 2030’da bu oranı yüzde 80’e çıkarmak. Bu hedefin 2030’da Türkiye tarafından yakalanabilmesi için dijital beceriye sahip nüfus oranının her yıl yüzde 12 artması gerekiyor. Yapa zekânın hem toplumu, hem bireyleri çok ileri götüreceğine inanıyoruz.

Biz de Vodafone olarak Türkiye’nin 81 ilinde çok sayıda gençlerimize dokunmayı hedefliyoruz. 2030’a kadar yüzde 80’e ulaşarak, AB seviyesine ulaşmayı amaçlıyoruz. Vodafone olarak bu alanda pek çok proje yürütüyoruz. Şimdi de yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini artıracak yeni bir projeye hazırlanıyoruz. Türkiye’nin de bu konuda öncü ülkeler arasında yer alması için elimizi taşın altına koyuyoruz.

“Yapay zekâ liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, toplumsal gereksinimler doğrultusunda şekillendirdikleri vakfın, projelerimize hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Türkiye’de Scratch kullanıcı sayısı 2 milyonun üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de her 5 çocuktan 2'sinin ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında kodlama eğitimi aldığının söylenebileceğini belirten Süel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projenin bir devamı olarak, Habitat Derneği ile gençlere yönelik yapay zekâ eğitimlerine başlıyoruz.

Yapay zekâ yıldızları olarak adlandırdığımız yeni projemizle, yarını kodlayanlar projesinden edindiğimiz deneyimi de kullanarak, ülkemizde yapay zekâ alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak.

Proje kapsamında, ortaokul ve lise öğrencileri, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebilecek ve kendi projelerini geliştirebilecek. Projemizin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.” Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şunları kaydetti: “Yapay zekâ, günümüzün en önemli teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, gençleri yapay zekâ alanında eğitmeye ve bu alanda fırsat eşitliği sağlamaya odaklanarak, geleceğin yapay zekâ liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu liderlerin, Türkiye'yi küresel arenada yapay zekâ alanında önde gelen ülkelerden biri haline getirecek inovatif çözümler üreteceğine ve ülkenin dijital dönüşümünü hızlandıracağına inanıyoruz.”

Eğitim süresi 6 saat olacak

Yapay zekâ yıldızları projesinde öğrenciler, başlangıçta yapay zekâ eğitimleri ve sınıf atölyeleriyle 6 saatlik yapay zekâya giriş eğitimi alacak ve kodlama örneklerini görecek. Bu 6 saatin sonunda, yapay zekâ ile ses ve görüntü tanıma örneklerini hayata geçirme imkânı bulacak öğrenciler, web sitesi üzerinden eğitim içerikleri ve Python, sanal gerçeklik gibi alanlarda bilgilerini derinleştirip uygulama yapabilecek.

Ayrıca, sürdürülebilirlik alanında yapay zekâ ile çalışarak “Yeşil Gezegen” temasını teknolojik yeniliklerle işleyebilecekler. Avrupa’daki Vodafone vakıflarıyla birlikte yürütülen SUJ (SkillsUploadJr) çatısı altında global bir hackathon düzenlenerek öğrencilerin projelerini geliştirmeleri sağlanacak. Proje kapsamında görev yapacak toplam 276 eğitmenin yüzde 70’inin okul öğretmeni olması hedefleniyor. Eğitimler, ülke genelindeki 45 köy teknoloji sınıfı, 10 “Bu Atıklar Kod Yazıyor” sınıfı, 3 yapay zekâ sınıfı, 4 konteyner teknoloji sınıfının yanı sıra 12 ili ziyaret edecek olan gezici eğitim çadırında gerçekleştirilecek.