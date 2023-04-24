Vodafone, teknoloji sınıfları ile 100 bin çocuğa ulaşacak
Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak üzere Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle başlatılan “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında ilk konteyner teknoloji sınıfı Adıyaman’da açıldı. Konteyner sınıfta 7-14 yaş arası çocuklar için kodlama eğitimleri ve sosyal etkinlikler düzenlenecek ve psikososyal destek sağlanacak.
Birol BOZKURT
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesinde bu yıl ana odak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar olacak. Şirket, hem deprem bölgesinde hem de depremden etkilenip başka illere giden çocuklara el uzatacak.
Bu çerçevede afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında ilk konteyner teknoloji sınıfı Adıyaman'da açıldı. Vodafone, teknoloji sınıfında düzenleyeceği etkinlikler ve vereceği psikososyal desteklerle depremden etkilenen çocukları hayata bağlamak için teknolojinin gücünü kullanmayı hedefliyor.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent'te, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Hasan Süel, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığına işaret ederek, vakfın kurulduğu günden bu yana başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere çok sayıda eğitim projeleri gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Bugüne kadar "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında yaptıkları çalışmalara değinen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Yaşadığımız felaketten sonra kaynaklarımızın büyük bölümünü deprem bölgesine kaydırmaya karar verdik. 4 ilde konteyner teknoloji sınıfı açıp, çocuklara eğitimler vereceğiz” diye konuştu.
Gelecek günlerde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kuracaklarını söyleyen Süel, gezici eğitim çadırının, afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret ederek toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bunların 35 bini deprem bölgesindeki çocuklar olacak, depremden etkilenip başka illere giden 65 bin çocuğa da gittikleri illerde destek vereceğiz" dedi.
300 bini aşkın çocuğa ulaşıldı
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projeye yönelik bilgi verdi: “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda yarattı. Eğitimlere yarinikodlayanlar.com üzerinden de ücretsiz ulaşılabiliyor.”