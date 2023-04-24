Vodafone, teknoloji sınıfları ile 100 bin çocuğa ulaşacak

Birol BOZKURT

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği ta­rafından dijital gelece­ğe hazır nesiller yetiştirme he­defiyle başlatılan "Yarını Kod­layanlar" projesinde bu yıl ana odak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuk­lar olacak. Şirket, hem deprem bölgesinde hem de depremden etkilenip başka illere giden ço­cuklara el uzatacak.

Bu çerçevede afet bölgesin­deki çocukların eğitimine kat­kı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında ilk konteyner tek­noloji sınıfı Adıyaman'da açıl­dı. Vodafone, teknoloji sınıfın­da düzenleyeceği etkinlikler ve vereceği psikososyal desteklerle depremden etkilenen çocukla­rı hayata bağlamak için tekno­lojinin gücünü kullanmayı he­defliyor.

Proje kapsamında yapılan ça­lışmalar Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent'te, Türkiye Vodafone Vakfı Başka­nı Hasan Süel ve Habitat Der­neği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısın­da paylaşıldı. Toplantıda proje­ye ilişkin bilgi veren Hasan Sü­el, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığına işaret ederek, vakfın kurulduğu günden bu yana baş­ta çocuklar ve kadınlar olmak üzere çok sayıda eğitim projeleri gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bugüne kadar "Yarını Kod­layanlar" projesi kapsamında yaptıkları çalışmalara değinen Türkiye Vodafone Vakfı Başka­nı Hasan Süel, "Yaşadığımız fe­laketten sonra kaynaklarımızın büyük bölümünü deprem böl­gesine kaydırmaya karar verdik. 4 ilde konteyner teknoloji sını­fı açıp, çocuklara eğitimler ve­receğiz” diye konuştu.

Gelecek günlerde Hatay, Kahramanma­raş ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kuracaklarını söyleyen Süel, gezici eğitim ça­dırının, afetten etkilenen 11 il­deki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret ederek toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedef­liyoruz. Bunların 35 bini dep­rem bölgesindeki çocuklar ola­cak, depremden etkilenip baş­ka illere giden 65 bin çocuğa da gittikleri illerde destek verece­ğiz" dedi.

300 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projeye yönelik bilgi verdi: “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda yarattı. Eğitimlere yarinikodlayanlar.com üzerinden de ücretsiz ulaşılabiliyor.”