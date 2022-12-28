Vodafone Türkiye ISO 14001 başarısı! Sıralamada üçüncülüğe yerleşti

Şirket, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir işletme modeli olarak tescillenmek üzere başalttığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Böylece Vodafone, Türkiye'nin yaklaşık 25 bin baz istasyonu ile Esenyurt, Tuzla, İzmir, Ankara ve Adana'da bulunan teknoloji merkezleri ve faaliyet gösterdiği binaları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ne dahil edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Vodafone Türkiye, Vodafone Grubu içinde, İrlanda ve İngiltere'nin ardından ISO 14001 sertifikası alan üçüncü ülke oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Amaç odaklı bir şirket olarak tüm dünyada operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi azaltma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomik ve sosyal kalkınmada sürdürülebilirlik önemli rol oynuyor. Bireylerden kurumlara herkesin çevreyi en doğal halinde tutabilecek davranışlar sergilemesi, insan ve ticari faaliyetler sonucunda zarar gören ya da yok olan ekolojik çevreyi geri kazanmaya yönelik faaliyetlerde bulunması önem taşıyor. Bu bakış açısıyla yola çıkarak tüm baz istasyonlarımızı ve teknoloji merkezlerimizi kapsayacak şekilde 2021 yılında başlattığımız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladık. Sahadaki uygulamalarımız ve farkındalık çalışmalarımız ile denetleme kuruluşlarından büyük takdir gördük. Vodafone Grubu içinde ISO 14001 sertifikası alan üçüncü ülke olduk. Bu sertifikayla birlikte, uluslararası alanda çevre dostu bir kuruluş olduğumuzu kanıtlamış ve tescillemiş olduk. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak sertifikasyon sürecimizi başarıya ulaştıran ekiplerimize teşekkür borçluyuz. Vodafone olarak, çevresel etkimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Çevre yönetim çalışmalarına hız verdi

Verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye, iş süreçlerinin ISO 14001 standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla ilgili prosedür, politika ve talimatları hazırladı. Çevresel Etki Boyut Değerlendirmesi yaparak çevresel risklerini belirleyen ve Çevre Yönetim Politikası'nı oluşturan şirket, buna uygun aksiyonlarını da tanımlayarak çevresel hedeflerini hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Vodafone, Çevre Kanunu'na bağlı bulunan ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli izin belgelerinin alınması ve tamamlanması yönünde de çalışmalarına devam ediyor. Şirket ayrıca, çevre yönetimine yönelik projelerini "Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) Raporu" ile düzenli olarak paylaşıyor.

Vodafone Türkiye, çevre yönetimi alanında son yıllarda pek çok başarılı çalışmaya imza attı. "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesiyle 18 tonu aşkın elektronik atığın geri dönüştürülmesini sağlayarak elde edilen ekonomik gelirle ülke genelinde 8 kodlama sınıfı açan şirket, "Yeşil Gezegen" projesiyle de 7-14 yaş arası 4 bin 800 çocuğa iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Yenilenmiş İkinci El Cihaz Kampanyası, Cep Telefonu Değişim Kampanyası, Modem Yenileme Projesi, Akıllı Telefon Kiralama gibi projelerle e-atıkların geri dönüştürülmesi ve çevresel farkındalığın artırılması konularında sektörünün öncüleri arasında yer alan Vodafone, Avrupa'nın önde gelen 4 operatörüyle birlikte Eco Rating (Çevresel Derecelendirme) etiketi geliştirdi.

Şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk operatör olan Vodafone Türkiye, yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine 3 yıl erken ulaşarak önemli bir başarıya da imza attı. WWF, ÇEVKO, AKÜDER, Ege Orman Vakfı gibi derneklerin üyesi olan Vodafone, ülke genelinde çevresel bilinç yaratılması ve çevre dostu yaklaşımların benimsenmesine yönelik çalışmalarda önemli rol oynuyor.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, "ürün ya da servisin ham madden başlayıp nihai ürün/servis haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler için gerekli önlemleri belirleyerek çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış bir standart" olarak tanımlanıyor.

ISO 14001 sertifikasyonu, işletmelerin çevreye olan zararlarını ve/veya olası olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmelerini, yasal regülasyon ve mevzuatlara tam uyumlu olmalarını sağlıyor.

ISO Survey of Management System Standard Certifications 2021 verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 3 bin firmada ISO 14001 sertifikasyonu bulunuyor.