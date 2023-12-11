Vodafone ve WWF’ten ‘Gezegen İçin Bir Milyon Telefon’ kampanyası

Küresel karbon emisyonunu azaltmayı amaçlayan kampanya kapsamında, kullanıcılardan toplanacak her cep telefonu için WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) doğa koruma çalışmalarına 35 TL bağışlanacak. Kampanyayla, tüm dünyada toplam bir milyon telefon toplanması hedefleniyor.

Tüm dünyada toplam bir milyon telefon toplanmasının hedeflendiği kampanyayla, kullanıcılar eski cep telefonlarını geri dönüşüme kazandırarak doğanın korunmasına katkıda bulunmaya teşvik edilecek. Kampanya kapsamında bugüne kadar Avrupa ve Afrika’da 210 bin telefon toplandı. Vodafone Grubu ve WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) iş birliğinin 2 yıl daha süreceği belirtildi.

Yenilenmiş 1 telefonla 77 kilo tasarruf

Kampanyaya ilişkin konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Yenilenmiş bir akıllı telefonun yeni üretilmiş bir akıllı telefona göre iklim değişikliği üzerindeki etkisi yüzde 87 daha az oluyor.

Yenilenmiş bir telefon, karbon salımını yaklaşık 50 kilo azaltırken, 77 kiloya yakın hammadde tasarrufu sağlıyor. Teknolojiyi nasıl kullandığımızla ilgili hepimizin daha doğa dostu seçimler yapabileceğimize inanıyoruz” dedi.

WWF-Türkiye Kurumsal İşbirlikleri ve Kaynak Geliştirme Grup Müdürü Nazlı Turanlı Demirpençe ise “Dünyamız, doğa ve biyolojik çeşitlilik kayıpları, iklim krizi ve plastik kirliliği başta olmak üzere birbiriyle bağlantılı çoklu sorunlarla boğuşuyor. İnsan kaynaklı bu krizlerin aşılabilmesi, insanlık ve tüm canlıların varlığını sürdürebilmesi için herkese düşen sorumluluklar var. Dünyamızı korumak birlikte mümkün” ifadelerinde bulundu.