Vodafone'dan alışveriş avantajı sağlayan yaza özel kampanyalar

Kampanya kapsamında seçili tişörtlerde '3 Al 2 Öde2 ve '2'nci Ürün 1 TL' gibi avantajların yanı sıra keten gömlek, şort, plaj ürünü, güneş gözlüğü gibi ürün gruplarında Defacto, Mavi, Buratti ve Çetinoptik markalarından özel fiyatlı ürünler sunuluyor. Kampanya, haziran sonuna kadar devam edecek.

Aysal: "Müşterilerimizin yaz tatili heyecanına ortak oluyoruz"

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, yaza özel kampanyaları ile ilgili, "Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren ya da web sitemizi ziyaret eden herkes platformumuzu kullanabiliyor ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanabiliyor. Yeni kampanyamızda müşterilerimizin yaz tatili heyecanına ortak oluyoruz. Farklı hediye seçeneklerimizle müşterilerimizin kendilerini ve sevdiklerini mutlu etmelerine vesile olacak ürünler sunuyoruz"​​​​​​​ dedi.

Krediden taksit imkanına farklı seçenekler

Müşteriler, 'Yaza Hazırlık' kampanyasına ek olarak platformdaki diğer kampanyalardan da yararlanabiliyor. Vodafone bireysel müşterileri, dijital çekiliş ürünleri hariç ilk alışverişlerinde 500 lira ve üzerine 5 GB, 750 lira ve üzerine 10 GB internet paketi kazanıyor. 200 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz oluyor.

Müşterilere Fibabanka işbirliğiyle Alışgidiş Kredisi de sunuluyor. Bu kredi sayesinde alışveriş anında ek finansman ve vadelendirme çözümü sağlanıyor. Müşteriler, kredi kartlarında limit yoksa dahi 36 aya kadar vadelerde alışverişlerini tamamlayabiliyor. Vodafone Her Şey Yanımda, Alışgidiş Kredisi lansmanına özel 10 bin liraya kadar alışverişlerde yüzde 0 faizle 6 aya varan taksitle ödeme imkanı ve yine lansmana özel 36 aya kadar tüm vadelerde Fibabanka'nın avantajlı faiz oranlarını sunan tek platform olma özelliği taşıyor.